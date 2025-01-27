برشلونة.. «السيمفونية السابعة»

برشلونة (أ ف ب)



استعاد برشلونة المركز الثالث من أتلتيك بلباو بسحقه ضيفه فالنسيا 7-1، وبقي على مقربة من قطبي العاصمة مدريد، ضمن منافسات المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وحسم برشلونة اللقاء في الشوط الاول بخماسية، تناوب عليها القائد الهولندي فرنكي دي يونج (3) وفيران توريس (8) والبرازيلي رافينيا (14) وفيرمين لوبيز (24 و45+4)، قبل أن يضيف الثاني البديل البولندي روبرت ليفاندوفسكي السادس (66) وسيسار تاريجا السابع عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (75)، وسجل هوجو دورو هدف فالنسيا الوحيد (59).

قال لوبيز لشبكة «دازون» للبث التدفقي «أعتقد أننا كنا في ديناميكية سيئة في الدوري الإسباني، وكنا بحاجة إلى هذا الفوز، إنه أمر مهم للغاية، والآن يتعيّن علينا مواصلة القتال».

وأضاف «يقول المدرب إن كل لاعب في الفريق مهم جداً، وأياً كان من سيلعب، يتعيّن علينا أن نكون على قدر المسؤولية، هذا هو جوهر الفريق، وهذه هي الطريقة التي يمكننا بها التنافس على اللقب، و«لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه وسنقاتل حتى النهاية».

ورفع برشلونة رصيده إلى 42 نقطة، مستعيداً المركز الثالث، بعد فترة قصيرة من احتلاله من قبل بلباو المتعادل مع ليجانيس (40 نقطة)، ليتأخر الفريق الكاتالوني بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو مدريد الثاني، و7 نقاط عن ريال المتصدر.

كما عاد برشلونة إلى سكة الانتصارات، بعد 4 مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز، حيث تعادل أمام ريال بيتيس 2-2، وخسر أمام ليجانيس 0-1 وأتلتيكو مدريد 1-2، ليعود ويسقط مجدداً في فخ التعادل أمام خيتافي 1-1، قبل أن يتصالح مع جماهيره بفوزه على «الخفافيش»، كما حقق عملاق كاتالونيا فوزه الثاني فقط في مبارياته التسع الأخيرة في الدوري.

وتلقى برشلونة ضربة معنوية قبل المباراة بإعلانه عن غياب لاعب وسطه بيدري الذي تعرض لوعكة صحية، ما دفع المدرب الألماني هانزي فليك بالاعتماد على الهولندي دي يونج أساسياً في الوسط، فكان الأخير عند حسن ظن مدربه بافتتاحه التسجيل بعد 3 دقائق من صافرة البداية عقب تمريرة من فيرمين روضها داخل المنطقة، وسددها بمواجهة الحارس.

وأضاف برشلونة الثاني بعد لعبة جماعية، لتصل الكرة إلى أليكس بالدي مررها داخل المنطقة إلى توريس تابعها في الشباك (8).

ولم يكد فالنسيا يستفيق من الهدف الثاني، حتى تلقى الثالث، بعد 6 دقائق من البرازيلي رافينيا الذي تلاعب بالحارس الجورجي جيورجي مامارداشفيلي، وسدد في المرمى الخالي.

وهو الهدف الـ 12 للجناح الكاتالوني، أضاف إليها 7 تمريرات حاسمة.

وأضاف فيرمين الرابع، بعدما أكد صحته حكم الفيديو المساعد «الفار» (24)، قبل أن يسجل الهدف الشخصي الثاني له والخامس لفريقه بعد تسديدة من رافينيا اصطدمت بالقائم وتهيأت أمام الإسباني تابعها أرضية في الشباك في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وسجل دورو هدف الشرف لفالنسيا بعد تمريرة من دييجو لوبيز (58)، قبل أن يعيد البديل ليفاندوفكسي فارق الخمسة أهداف، بعد تمريرة من فيرمين، كسر بها مصيدة التسلل (66).

وسجل ليفاندوفسكي هدفه الـ 17 في صدارة ترتيب الهدافين بفارق هدفين عن الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد (15).

وجاء الهدف السابع بالنيران الصديقة، بعدما سدد توريس كرة داخل المنطقة اصطدمت بقدم تاريجا وتحولت عن طريق الخطأ في شباك حارسه (75).

ويخوض برشلونة بمعنويات عالية مباراته الثامنة أمام أتالانتا الإيطالي في الجولة الأخيرة من دوري أبطال ، بعدما حجز مقعده إلى ثمن النهائي بحلوله ثانياً في المجموعة المشتركة.

وقال خوسيه جايا مدافع وقائد فالنسيا «أشعر بالغضب والحزن تجاه كل الأشخاص الذين جاءوا لرؤيتنا، وكل المشجعين الذين يتابعوننا في المنزل، يتعيّن علينا أن نعتذر لأننا لم نكن على مستوى اللعبة أو القميص الذي نمثله».

وأضاف «كانت خطوة هائلة إلى الوراء، يتعيّن علينا أن نطلب المغفرة، علينا أن نشعر بالألم بعد ذلك، لا يمكننا أن ننسى ذلك، وعلينا أن نركّز تلك الطاقة والغضب في المباراة التالية».