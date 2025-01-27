مدرب توتنهام يقاوم التيار في «السفينة الغارقة»!

لندن (د ب أ)



يقاوم أنجي بوستيكوجلو، مدرب توتنهام، التكهنات بشأن مستقبله، وسط ترنح الفريق اللندني مجدداً بالخسارة أمام ليستر سيتي بنتيجة 1-2 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مشيراً إلى أن فريقه بإمكانه تحقيق نتائج متميزة في الفترة المتبقية من الموسم.

خسر توتنهام للمرة السادسة في آخر سبع جولات بالدوري الإنجليزي، ليزداد الضغط على بوستيكوجلو الذي يعاني كثرة الإصابات، حيث يغيب 10 لاعبين عن صفوف الفريق.

وزادت التكهنات حول مستقبل المدرب الأسترالي، بعد الخسارة 2-3 أمام إيفرتون في الأسبوع الماضي، لكنه قاد الفريق اللندني للفوز بالنتيجة نفسها خارج ملعبه أمام هوفنهايم الألماني في الدوري الأوروبي، يوم الخميس الماضي لينعش حظوظ توتنهام في التأهل لدور الـ16، ويستعد لمواجهة ليفربول في إياب قبل نهائي كأس الرابطة في فبراير المقبل.

وشدد بوستيكوجلو، «أثق كثيراً في لاعبي فريقي، لقد قدموا أداءً رائعاً وسط الظروف التي نمر بها، ولكن التركيز بالطبع سيكون على أننا خسرنا مباراة جديدة».

وأضاف في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، «ربما هذا أسوأ مركز لنا هذا الموسم، ولكن ما زلت أثق أنه بإمكان هذا الفريق أن يحقق شيئاً متميزاً في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الموسم، وأعتقد أن اللاعبين يؤمنون بنفس الفكرة أيضاً».

وتابع، «أثق أن التفاصيل الصغيرة التي تمنعنا من تحقيق نتائج قوية ستتغير، وأثق أنه عندما تتغير سيكون بإمكاننا ترك بصمة قوية».

وختم مدرب توتنهام، «أشعر أن هؤلاء اللاعبين يبذلون أقصى جهد من أجل النادي وليس لي، كما أن الجهاز المعاون ملتزم للغاية، وهي أمور إيجابية أركز عليها». في المقابل، واجه رود فان نيستلروي مدرب ليستر سيتي تكهنات أيضاً حول مستقبله بعد سبع هزائم متتالية، ولكنه قاد الفريق لأول فوز في الدوري الإنجليزي منذ 3 ديسمبر الماضي.

وأشاد فان نيستلروي بلاعبيه بعد هذا الفوز الذي أخرج ليستر سيتي من المراكز الثلاثة الأخيرة.

وقال المدرب الهولندي: «تأخرنا بهدف، ولكن قدمنا أداءً جيداً، وأكدت ذلك في مباريات سابقة خسرناها، ولكن الفريق لم يهتز بعد التأخر في النتيجة».

وختم مدرب ليستر سيتي، «اللاعبون كانوا هادئين في فترة الاستراحة، لأنهم كانوا يدركون أن الخطة تسير بشكل جيد، وأتيحت لنا الفرص، وأردنا أن نقدم أداء أفضل في الشوط الثاني، وهو ما نجحنا به».