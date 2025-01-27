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الرياضة

زفيريف: لا أريد «الخاسر الأفضل» في «الجراند سلام»!

زفيريف: لا أريد «الخاسر الأفضل» في «الجراند سلام»!
27 يناير 2025 10:06

 
ملبورن (د ب أ)

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بدا الألماني ألكسندر زفيريف المصنف الثاني عالمياً محبطاً للغاية، بعد خسارة لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في المباراة النهائية أمام الإيطالي يانيك سينر الذي حرص على مواساته قبل حفل توزيع الجوائز.
قال زفيريف في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «إنها لحظة صعبة للغاية بالنسبة لي، لأنني أقف للمرة الثالثة، وأنا أرى لاعب آخر يرفع الكأس أمامي، فأنا لا أريد سوى الفوز بالبطولات».
وأضاف «بالتأكيد لا أريد إنهاء مسيرتي أفضل لاعب في التاريخ لم يفز أبداً ببطولات جراند سلام، وسأواصل بذل أقصى جهد لدي للفوز بإحدى هذه الكؤوس».
وانتقل ألكسندر زفيريف للإشادة بمنافسه سينر المصنف الأول عالمياً، قائلاً، إن اللاعب الإيطالي في مستوى مختلف عن بقية أقرانه في الملاعب الصلبة.
وقال زفيريف «27 عاماً»: سينر يشبه نوفاك ديوكوفيتش في أفضل حالاته.
وأتم النجم الألماني، «نادراً ما يرتكب هذا الثنائي الأخطاء، بل اللعب أمامهم يجعلك مطالباً الأداء بكل قوة لتستمر معهم في السباق».

أستراليا
ملبورن
التنس
بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
ألكسندر زفيريف
يانيك سينر
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