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الرياضة

«برشلونة 101» مع فليك أسرع من جوارديولا!

«برشلونة 101» مع فليك أسرع من جوارديولا!
27 يناير 2025 10:20

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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حقق برشلونة بقيادة المدرب هانزي فليك رقماً قياسياً بتسجيله 7 أهداف في الفوز على فالنسيا، في ملعب «لويس كومبانيس» بالدوري الإسباني لكرة القدم.
وسجل برشلونة 101 هدف، خلال 32 مباراة، في جميع المسابقات تحت قيادة فليك، ما جعله ثاني مدرب يحتاج إلى أقل عدد من المباريات للوصول إلى هذا الرقم مع «البارسا»، بعد هيلينيو هيريرا عام 1959 برصيد «31 هدفاً».
ووصل المدرب الألماني إلى الرقم التاريخي أسرع من أساطير برشلونة مثل لويس إنريكي «34 مباراة»، تيتو فيلانوفا «34 مباراة»، دومينيك بالمانيا «36 مباراة»، لاديسلاو كوبالا «36 مباراة»، وبيب جوارديولا «37 مباراة».
ومن بين 101 هدف، 15 لاعباً في إحراز الأهداف، وكان روبرت ليفاندوفسكي على رأس الهدافين برصيد 29 هدفاً، ورافينيا «23 هدفاً»، لامين يامال «9 هدفاً»، فيران توريس «7 أهداف»، داني أولمو «6 أهداف»، بيدري، بابلو توري «4 أهداف»، كوندي، وفيرمين لوبيز «3 أهداف»، إينييجو مارتينيز، وجافي، وباو فيكتور، وإيريك جارسيا، وفرانكي دي يونج «2 هدف»، بالدي «هدف»، إضافة إلى هدفين ذاتيين.
وسجل الفريق 59 هدفاً في «الليجا»، و26 هدفاً في دوري أبطال أوروبا، و9 أهداف في كأس ملك إسبانيا، و7 أهداف في كأس السوبر الإسباني.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
فالنسيا
هانسي فليك
لويس إنريكي
بيب جوارديولا
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