«سباعية» برشلونة تُعيد فالنسيا 70 عاماً إلى الوراء!



معتز الشامي (أبوظبي)



حقق برشلونة فوزاً تاريخياً على ضيفه فالنسيا 7-1، على ملعب «لويس كومبانيس» الأولمبي، ضمن الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإسباني.

ويعد السقوط أمام برشلونة هو سادس أكبر هزيمة في تاريخ فالنسيا في الدوري، كما تلقت شباكه 7 أهداف للمرة الأولى في «الليجا» منذ 70 عاماً.

وسبق أن خسر فالنسيا أمام برشلونة بسبعة أهداف في كأس الملك عام 2016، ولكن هذه الهزيمة الثقيلة في تاريخ فالنسيا بـ «الليجا»، تعود إلى 20 مارس 1955، عندما تغلب عليه ألافيس 7-0.

واستقبلت شباك فالنسيا 7 أهداف أو أكثر بالدوري في 8 مناسبات، بما في ذلك الهزيمة الأخيرة أمام «البارسا».

وتعرض فالنسيا لأكبر هزيمة على الإطلاق في تاريخه بنتيجة 10-3 أمام إشبيلية عام 1940، والتي تجاوزت الهزيمة 8-2 عام 1933 أمام أتلتيك بلباو.

وهناك مناسبات أخرى استقبل فيها فالنسيا 7 أهداف، أمام بلباو 7-0 عام 1954، أوفييدو 7-0 عام 1934، بلباو 7-2 عام 1932، وريال سوسيداد 7- 1 عام 1931.

وعانى فالنسيا من هزائم أخرى كبيرة طوال تاريخه أمام برشلونة، حيث خسر 6-0 عام 2008، وتكررت النتيجة عام 1958، و6-1 في عام 1976، ولا ننسى الهزيمة 7-0 في كأس ملك إسبانيا تحت قيادة جاري نيفيل.