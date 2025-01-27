سينر: «الاستمتاع» قبل «الاستماع»!



ملبورن (د ب أ)



بدا الإيطالي جانيك سينر فخوراً بنفسه، بشأن عدم التأثر بقضية المنشطات، ومواصلة التألق بالتتويج بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس للمرة الثانية على التوالي، بعد الفوز على الألماني ألكسندر زفيريف في المباراة النهائية.

كما حقق سينر المصنف الأول عالمياً لقبه الثالث على التوالي في الملاعب الصلبة، بعد التتويج أيضاً بلقب بطولة أميركا المفتوحة.

وقال سينر: «23 عاماً في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، «لا أفكر حالياً في قضية المنشطات، بل أريد الاستمتاع بلحظة تتويجي باللقب، وبعدها سأفكر في جلسة الاستماع».

وأضاف، «أنا فخور جداً، لأنه من الصعب للغاية وصف كيفية التعامل مع ما يثار حولي خارج الملعب، حتى إذا حاولت مقاومته قبل كل مباراة ألعبها، ولكن المقربين وفريقي يثقون بي».

وأوضح، «هذا هو العامل الأكثر أهمية بالنسبة لي، لأنه بإمكاني الحديث معهم بصراحة شديدة، وأحاول التركيز فقط في المباراة، رغم أن التفكير في القضية يلازمني من حين لآخر، ولكن أتعامل مع الأمر الواقع، ولا يوجد شيء يمكنني تغييره».

وأختتم سينر، «لا أفكر في القضية، ولكن بالتأكيد في بعض الأحيان أتمنى ألا أكون في مواجهة هذه المشكلة».