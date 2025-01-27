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الرياضة

مصر تصطدم بفرنسا في كأس العالم لليد

مصر تصطدم بفرنسا في كأس العالم لليد
27 يناير 2025 10:41

 
عواصم أوروبية (د ب أ)

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أكمل منتخب كرواتيا عقد المتأهلين إلى دور الثمانية في كأس العالم لكرة اليد، بفوزه على سلوفينيا بنتيجة 29-26، في الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الرئيس من البطولة التي تقام في الدنمارك والنرويج وكرواتيا.
وضمن المنتخب الكرواتي تأهله رفقة منتخب مصر من المجموعة الرابعة، بينما ودع المنتخب السلوفيني البطولة رفقة آيسلندا.
ويلتقي منتخب كرواتيا ضد المجر، بينما يخوض المنتخب المصري اختباراً صعباً ضد فرنسا.
وفي بقية مباريات دور الثمانية، سيلعب منتخب الدنمارك حامل اللقب أمام البرازيل، بينما يلتقي المنتخب الألماني ضد البرتغال.
وفي لقاء آخر أقيم بالتوقيت نفسه في ختام الدور الرئيس، فاز منتخب النرويج على السويد بنتيجة 29- 24 ضمن منافسات الجولة الثالثة.

كرة اليد
مصر
فرنسا
الدنمارك
كرواتيا
النرويج
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