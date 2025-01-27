ديل ري يقتحم «توب 10» في «السباق إلى دبي» للجولف

دبي (الاتحاد)

اقتحم اللاعب الإسباني أليخاندرو ديل ري، قائمة العشرة الأوائل «توب 10» في تصنيف «السباق إلى دبي» لجولة دي بي ورلد للجولف، بفضل فوزه بلقب بطولة رأس الخيمة للجولف، التي اختتمت في نادي الحمرا للجولف.

وبحسب تصنيف «السباق إلى دبي» من رولكس، فقد ساهمت النقاط الـ 585 التي كسبها ديل ري، في التقدم 169 خطوة دفعة واحدة، ليصبح بالمركز السابع في التصنيف.

ويعد هذا اللقب الأول للاعب ذي الـ 26 عاماً، الذي أنهى المنافسات برصيد 22 ضربة تحت المعدل، ليعوض حصوله على المركز 118 ومغادرته مبكراً منافسات بطولة «دبي ديزرت كلاسيك» الأسبوع الماضي، دون أن يحقق أي نقطة، ليستهل بحصد هذه النقاط الثمينة في بطولة رأس الخيمة، التي تعد واحدة من بطولات «السلسلة الدولية» هذا الموسم.

واستفاد الإنجليزي ماركوس أرميتاجي من حصوله على وصافة بطولة رأس الخيمة للجولف، ليحقق 389 نقطة، ويتقدم 70 خطوة، ويصبح بالمركز العاشر في تصنيف «السباق إلى دبي» برصيد 453 نقطة.

ومن المقرر أن تتواصل فعاليات جولة دي بي ورلد بإقامة بطولة بابكو إنرجيز البحرين للجولف، التي تقام هذا الأسبوع، علماً أن الموسم الحالي للجولف يطوف العالم تحت شعار «السباق إلى دبي»، ويشهد إقامة 42 بطولة على الأقل في 26 دولة مختلفة في مختلف القارات.

ومن المقرر أن تعود النهائيات مرة أخرى إلى الإمارات، مع إقامة التصفيات الختامية للعام الثاني على التوالي في أبوظبي ودبي بمشاركة أفضل اللاعبين على مدار الموسم في تصنيف «السباق إلى دبي» في نوفمبر المقبل، وهي بطولة أبوظبي التي تقام في نادي ياس لينكس، خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر، وبطولة جولة دي بي ورلد، التي تقام خلال في نادي عقارات جميرا للجولف، خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر.