مارسيليا يبتعد عن القمة بـ «الفارق 10»



باريس (أ ف ب)



سقط مارسيليا أمام مضيفه نيس 0-2، ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

سجل الإيفواري إيفان جيسون (7) ومحمد علي-شو (51) هدفي نيس.

وتجمد رصيد مارسيليا الذي مُني بخسارته الرابعة هذا الموسم عند 37 نقطة، متأخراً بفارق 10 نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر، في حين رفع نيس الذي حافظ على سجله خالياً من الخسارة على أرضه هذا الموسم رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، مشدداً الخناق على موناكو الثالث بفارق نقطة.

ويمرّ نادي الجنوب بقيادة مدربه الإيطالي روبرتو دي تزيربي بفترة صعبة، إذ بعد خروجه من الكأس أمام ليل، لم يحصد سوى نقطة في مباراتين بتعادله أمام ستراسبورج 1-1 وخسارته أمام نيس.

وعمّق بريست جراح مضيفه لوهافر بفوزه عليه 1-0، سجله لودوفيك أجورك هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25، مستفيداً من خطأ فادح من المغربي أسامة تارغالين داخل المنطقة المحرمة ليسجل هدفه السابع هذا الموسم.

وفشل لوهافر، المتراجع للمركز الثامن عشر الأخير برصيد 13 نقطة، بعد فوز مونبلييه على مضيفه تولوز 2-1، والذي مُني بخسارته الـ 14 هذا الموسم، في الفوز للمباراة السادسة توالياً في الدوري، والسابعة في مختلف المسابقات، ضمن سلسلة تعرض خلالها لست هزائم مقابل تعادل.

في المقابل، حقق بريست فوزه الثالث تواليا في «ليج1»، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثامن.

وهي المرة الأولى بعد تسع مراحل توالياً التي يحتفظ فيها بريست بنظافة شباكه، وتحديداً منذ الفوز على لوهافر بالذات 2-0 في 6 أكتوبر الماضي.

وتحضر بريست بأفضل طريق ممكنة لاستحقاقه القاري الصعب، بعد ثلاثة أيام بمواجهة ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في الجولة الثامنة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، التي يحتل فيها الفريق الفرنسي المركز الثالث عشر المؤهل لخوض الملحق.

وواصل ليون هدر النقاط للمباراة الثالثة توالياً في الدوري بتعادله مع مضيفه نانت 1-1، وتقدم ليون منذ الدقيقة العاشرة بهدف الغاني إرنست نواما (10)، قبل أن يدرك فريق «كاناري» التعادل في الوقت القاتل عبر «البديل» المصري مصطفى محمد (90).

ويحتل ليون الذي خسر أمام بريست 1-2 وتعادل مع تولوز سلباً في المرحلتين الماضيتين ولم يذق طعم الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات، المركز السادس برصيد 30 نقطة متساوياً مع نيس الخامس ولنس السابع الفائز على ضيفه أنجيه بهدف مدافعه البولندي برشيميسلاف فرانكوفسكي في الدقيقة 90.

من ناحيته، تقدم نانت للمركز الرابع عشر برصيد 18 نقطة على حساب رين السادس عشر آخر الهابطين (16 نقطة).

وبفوزه على تولوز العاشر (25 نقطة) تخلى مونبلييه عن قاع الترتيب الذي كان يقبع فيه منذ المرحلة الثامنة وتقدم للمركز السابع عشر ما قبل الأخير برصيد 15 نقطة بفارق نقطتين عن لوهافر المتراجع للمركز الأخير.

ومُني مونبلييه بخمس هزائم توالياً، بعيداً عن عقر داره منذ تولي مدربه الجديد جان-لوي جاسيه منصبه في 22 أكتوبر، في حين لم يفز الفريق في 12 مباراة خارج القواعد، وتحديداً منذ 3 مايو الماضي والانتصار على تولوز في الموسم الماضي.

قال جاسيه: «لقد حققنا إنجازاً ضد موناكو (فاز 2-1 في المرحلة الماضية)، وكان علينا تأكيد ذلك، كان من الممكن أن يكون الحصول على نقطة أمراً جيداً، لم نحصل على أي نقطة منذ أن تسلمت مهامي».

وأضاف، «علينا أن نستمر، كنا ندرك أن الأمر سيكون صعباً، وكان علينا إعادة الآلة إلى المسار الصحيح».