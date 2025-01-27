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الرياضة

غنتوت يهزم الباشا في افتتاح بطولة الإمارات الدولية للبولو

غنتوت يهزم الباشا في افتتاح بطولة الإمارات الدولية للبولو
27 يناير 2025 11:01

أبوظبي (الاتحاد)
انطلقت بملاعب نادي غنتوت، مباريات بطولة الإمارات الدولية السنوية الـ 24 للبولو، التي ينظمها نادي غنتوت تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، بالتنسيق مع اتحاد البولو، وبمساهمة العديد من الجهات والشركات، وتقام، خلال الفترة من 26 يناير وحتى 8 فبراير المقبل.
وشهدت الجولة الافتتاحية لبطولة «السوبر»، التي أقيمت بملعب سلطان بن زايد، مواجهة غنتوت «حامل اللقب» مع فريق الباشا، الذي يشارك للمرة الأولى، وانتهت المباراة بفوز غنتوت 5.5 هدف مقابل 5 أهداف، بعد مباراة مثيره من الفريقين، انتهى شوطها الأول بتقدم غنتوت بهدف ونصف هدف مقابل هدف واحد، واستمر الحال في الشوط الثاني الذي انتهى النتيجة نفسها التي انتهى عليها الشوط الأول، وفي الشوط الثالث كانت الإثارة حاضرة، بعد أن قرأ غنتوت بقيادة لاعبه علي المري قدرات منافسه العنيد، مستفيداً من ثغراته، التي نفذ منها لمرماه، مسجلاً 3 أهداف متتالية مقابل هدف، والتي انتهى عليها الشوط الثالث بنتيجة 5 ونصف مقابل 3 أهداف، وفي شوط الحسم الرابع سعى الباشا بقيادة هدافة ريكاردو جارووس لتقليص الفارق، فيما دافع غنتوت بقوة، وتمكن الباشا من تسجيل هدفين متتاليين رائعين، ليصبح الفارق نصف الهدف، إلا أن الوقت لم يسعفه للتقدم لتنتهي المباراة بفوز غنتوت بفارق نصف هدف.

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