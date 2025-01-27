منى الحمادي تحصد المركز الأول في «أبوظبي لصيد الأسماك»



أبوظبي (الاتحاد)



اختتمت الجولة الأولى من بطولة أبوظبي لصيد الأسماك للسيدات بنجاح كبير، ونظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وشهدت إقبالاً كبيراً من الفتيات.

وحصدت منى محمد الحمادي المركز الأول بوزن 8.58 كيلو جرام، وتبعتها مريم حسن المرزوقي «5.66 كيلو جرام»، وشيخة محمد الخروصي «5.50 كيلو جرام»، وانطلقت المنافسات في الساعة التاسعة صباحاً، عبر مواقع الصيد المختلفة، واستمرت إلى الساعة الثانية بعد الظهر.

ووجه ناصر الظاهري، مدير إدارة الرياضات البحرية بالإنابة، والذي كرم الفائزات، الشكر إلى المشاركات على نجاح الحدث، وقال: «بفضل الجهود المشتركة وروح العمل الجماعي، نجحت الجولة الأولى من بطولة صيد الأسماك للسيدات، في انطلاقة متميزة تُضاف إلى رصيد الفعاليات التي تعكس رؤية النادي في دعم الرياضة النسائية، وتعزيز حضورها في المشهد البحري، وشهدنا مشاركة واسعة من السيدات اللاتي أبدعن في أجواء تنافسية مليئة بالحماس والإصرار، والبطولة ليست فرصة للتنافس الرياضي، بل أيضاً منصة لتمكين المرأة وإبراز قدراتها في مجالات جديدة، ونوجه الشكر إلى جميع المشاركات على الأداء المتميز، وللشركاء والمنظمين على الدعم الكبير، ونتطلع إلى تقديم المزيد من النجاحات في الجولات القادمة.