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الرياضة

قائد توتنهام يدعو إلى منع الصخب!

قائد توتنهام يدعو إلى منع الصخب!
27 يناير 2025 11:21

لندن (رويترز)

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أعرب سون هيونج-مين قائد توتنهام عن أسفه لافتقار فريقه التركيز، خلال خسارته 2-1 على أرضه أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقال إنهم يحاولون منع الصخب وسط سلسلة من النتائج السيئة.
وعوض ليستر تأخره بهدف إلى فوز على توتنهام، ليزيد الضغوط على مدرب النادي اللندني أنجي بوستيكوجلو الذي يتعامل مع قائمة طويلة من الإصابات تشمل الحارس جويلمو فيكاريو وقلبي الدفاع كريستيان روميرو وميكي فان دي فين والمهاجم دومينيك سولانكي.
وفاز توتنهام مرة واحدة فقط في آخر 11 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز، ويحتل المركز 15 بين 20 فريقاً.
وقال سون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) «إنه أمر مؤلم للغاية، ماذا يمكنني أن أقول؟، خاصة عندما تفوز في الشوط الأول، وتستقبل هدفين في فترة قصيرة، نشعر بإحباط شديد للغاية، لا يمكننا أن نقول فقط إننا كنا مرهقين، لأننا خرجنا للتو من الشوط الثاني، ربما كان الأداء متهاوناً بعض الشيء، وليست أخطاء فردية، إنه مجرد افتقار للتركيز وقليل من التهاون، وفي الدوري الممتاز يمكن لأي فريق أن يعاقبنا».
وأضاف قائد كوريا الجنوبية «نحاول منع أي صخب يخرج من الفريق والمجموعة، نريد فقط الحصول على أكبر عدد ممكن من النقاط، لا يزال أمامنا الكثير من المباريات، ونريد استعادة اللاعبين المصابين وأصحاب الخبرة وسيكون ذلك مفيداً للغاية».
ويستضيف توتنهام فريق إيلفسبورج بوراس السويدي في الدوري الأوروبي يوم الخميس المقبل.
 

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