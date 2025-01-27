راشفورد أسوأ من رجل عمره 63 عاماً!



لندن (أ ف ب)



رأى البرتغالي روبن أموريم، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن مدرب حراسه البالغ 63 عاماً لديه فرصة أكبر في اللعب مع «الشياطين الحمر» من مهاجمه المبعد ماركوس راشفورد.

ولم يخض المهاجم الدولي أي مباراة مع يونايتد منذ 12 ديسمبر، وأبعد مرة جديدة عن التشكيلة التي فازت على فولهام 1-0 في الدوري الممتاز.

ورغم معاناة اليونايتد للوصول إلى مرمى فريق غرب لندن، أصر أموريم على أن مدرب الحراس مواطنه جورجي فيتال يشكل خياراً أفضل من راشفورد.

وقال المدرب القادم من سبورتينج منتصف الموسم في محاولة لإنقاذ اليونايتد من موسمه المخيب: «افتقدنا للسرعة من مقاعد البدلاء لتغيير مجرى المباراة، لكني أفضل هذا الأمر، سأدفع بفيتال بدلاً من لاعب لا يقدم كل ما في وسعه كل يوم، لذا لن أقوم بأي تغيير في هذا المجال».

وعن سبب استبعاد راشفورد، تابع، «هو دائماً السبب عينه».

أضاف، «السبب هو التمارين، ما يجب أن يفعله لاعب كرة القدم في التمارين، في الحياة وفي كل يوم، إذا لم تتغير الأمور، فلن أتغير».

أردف، «الوضع مماثل لكل اللاعبين، إذا قدمت كل ما في وسعك، وقمت بالأمور الصحيحة، عندها نستخدم كل اللاعبين».

ورغم عض الأصابع بين النادي واللاعب، هنأ ابن السابعة والعشرين زملاءه على موقع انستجرام، «تهانينا على الفوز أيها الشبان».

وعاد اليونايتد بفوز صعب من ملعب كرايفن كوتيدج بهدف متأخر في الدقيقة 78 بتسديدة بعيدة من مدافعه الأرجنتيني ليساندرو مارتينيس ارتدت من الدفاع وهبطت في قلب المرمى.

وكان أموريم قال قبل أيام إنه يجهل ما إذا كان راشفورد سيغادر «أولد ترافورد» قبل إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية.

ارتبط اسم راشفورد بأندية أوروبية عدة، أبرزها ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني وتشيلسي.

ويقبع اليونايتد في المركز الثاني عشر في الدوري، متأخراً بفارق 24 نقطة عن ليفربول المتصدر.