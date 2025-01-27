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الرياضة

فليك: برشلونة مثير للإعجاب

فليك: برشلونة مثير للإعجاب
27 يناير 2025 11:27

برشلونة (رويترز)

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أشاد هانز فليك، مدرب برشلونة بالتزام فريقه، بعدما أنهى سلسلة من أربع مباريات، بدون فوز في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بانتصار ساحق 7-1 على ضيفه فالنسيا.
وسجل كل من فرينكي دي يونج وفيران توريس ورافينيا وروبرت ليفاندوفسكي هدفاً، وأضاف فيرمين لوبيز هدفين، بالإضافة إلى هدف عكسي ليقودوا برشلونة لسحق فالنسيا، إذ شدد المدرب الألماني على أهمية كثرة الخيارات في فريقه.
وقال فليك في مؤتمر صحفي: «أظهر اللاعبون نشاطاً واضحاً، كان لديهم حضور ذهني في المباراة، وقاموا بعمل رائع، أعجبني أداء فريقي».
وأضاف المدرب الألماني الذي أجرى خمسة تبديلات خلال المباراة، «لا أواجه صعوبة في الاختيار بين هؤلاء اللاعبين المميزين، هذا أمر جيد، جميع اللاعبين قدموا أداءً مثالياً، وكانوا ملتزمين للغاية طوال المباراة».
وكال فليك المديح على أداء لوبيز أيضاً، الذي كانت ثنائيته وتمريرتيه الحاسمتين مفتاحاً للفوز، قائلاً: «قدم مباراة رائعة، وكان جيداً للغاية في التعامل مع الكرة، وأنهى المباراة بشكل جيد جداً».
وأشاد مدرب برشلونة بالحارس البولندي تشيزني الذي شارك مرة أخرى على حساب إنياكي بينيا، بعد مشاركته من البداية أيضا في الفوز المذهل للفريق 5-4 على ملعب بنفيكا، ليحجز مقعده في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا.
واعترف فليك، «إنه موقف صعب بالنسبة لإنياكي بينيا، نحن دائماً نقارن بين ما يقدمه إنياكي أو تشيزني، إنها ليست مناقشة فكلاهما جيد، إنه شعور، وعلينا اتخاذ القرار، أعتقد أنه من الجيد مشاركته».
ويواجه برشلونة فريق أتالانتا في آخر مبارياته في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا الأربعاء، ثم يستضيف ألافيس في الدوري المحلي يوم الأحد المقبل.

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