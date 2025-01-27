سينر يحتفظ بقمة التصنيف العالمي للتنس



ملبورن (أ ب)



لم يشهد التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، أي تغييرات في المراكز الأربع الأولى، حيث حافظ الإيطالي جانيك سينر على صدارة الترتيب، التي يحتلها منذ يونيو الماضي، متفوقاً على الألماني ألكسندر زفيريف، الذي تغلب عليه في ثلاث مجموعات متتالية في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة.

كما حافظ الإسباني كارلوس ألكاراز على المركز الثالث، والأمر نفسه ينطبق على الأميركي تايلور فريتز، الذي حافظ على المركز الرابع.

في المقابل تراجع الروسي دانييل ميدفيدف مركزين، ليحتل المركز السابع، بعدما ودع بطولة أستراليا المفتوحة للتنس من الدور الثاني.

وتقدم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذي انسحب من مباراته في الدور قبل النهائي بسبب إصابة في أوتار الركبة، مركزاِ ليحتل المركز السادس خلف كاسبر رود. وأصبح الأمريكي تومي باول هو الوجه الجديد في قائمة المصنفين العشرة الأوائل، حيث احتل أفضل مركز له في مسيرته، وهو المركز التاسع، وذلك بعدما وصل لدور الثمانية في بطولة أستراليا المفتوحة.

من ناحية أخرى، عادت الأميركية ماديسون كيز لأفضل مركز حققته في مسيرتها بالتصنيف العالمي للاعبات المحترفات، ورافقت ثلاث لاعبات أميركيات في التواجد ضمن أفضل 10 لاعبات.

وتوجت كيز بأول ألقابها في البطولات الأربع الكبرى «جراند سلام»، بعد فوزها على البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الأولى على العالم، في مباراة استمرت ثلاث مجموعات، يوم السبت الماضي، لتقفز من المركز الرابع عشر إلى السابع. وانضمت كيز لكوكو جوف، المصنفة الثالثة، وجيسيكا بيجولا، المصنفة السادسة، وإيما نافارو التي تراجعت للمركز التاسع في ترتيب أول 10 لاعبات.

وحافظت سابالينكا، التي كانت تحاول الفوز بلقبها الثالث على التوالي في بطولة استراليا المفتوحة، على صدارة التصنيف، كما حافظت البولندية إيجا شفيونتيك على المركز الثاني، بعد خسارتها المثيرة في الدور قبل النهائي أمام كيز.

وتراجعت الصينية شينج كينوين، الفائزة بذهبية الأولمبياد 3 مراكز لتحتل المركز الثامن، فيما قفزت الإسبانية باولا بادوسا مركزين لتحتل المركز العاشر، بعدما ودعت بطولة أستراليا من الدور قبل النهائي.