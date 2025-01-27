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الرياضة

الوصل ينطلق بقوة «المتوالية التاسعة» في «البطولة الأغلى»

الوصل ينطلق بقوة «المتوالية التاسعة» في «البطولة الأغلى»
27 يناير 2025 12:30

 معتصم عبدالله (أبوظبي)


يمضي «الوصل» بثبات في رحلة الدفاع عن لقب البطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» لكرة القدم، بعدما حجز مقعده في نصف النهائي، بالفوز على كلباء 2- صفر، على ملعب الشارقة، في ربع النهائي، ليؤكد «الأصفر» عزمه في حصد «المتوالية التاسعة» في تاريخ «البطولة الأغلى».
ويُمني الوصل النفس، بأن يكون سادس الأندية التي تنجح في حصد لقب «أغلى البطولات» مرتين على التوالي، وهو الإنجاز الذي سبقه إليه أندية شباب الأهلي في نسختي 1975، و1977، فيما لم تستكمل نسخة 1976، وفي نسختي 2019، و2021، حيث لم تستكمل نسخة 2020 أيضاً، والشارقة في نسختي 1979، و1980، ونسخ 1982، و1983، و2022، و2023، والنصر في نسختي 1985 و1986، والعين في نسختي 2005، و2006، والجزيرة في نسختي 2011، و2012.
وعلى غرار الموسم الماضي 2023- 2024، والذي شهد تخطي «الإمبراطور» عقبة «النمور» بنتيجة 4-1 في «نصف النهائي» قبل التتويج باللقب على حساب النصر 4-0 في النهائي، تفوق «الأصفر» على كلباء في الدور «ربع النهائي» للموسم الحالي بـ «ثنائية» نيكولاس خيمينيز في الدقيقة 42، وفابيو ليما في الدقيقة 93.
ومثل التأهل إلى «مربع الذهب»، الثاني للوصل في بطولات الموسم الحالي، بعد الأول في نصف نهائي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، حيث تنتظره مواجهتان «ذهاباً وإياباً» أمام الجزيرة 16 و21 مارس المقبل، إضافة إلى تتويجه بدرع السوبر الإماراتي القطري، بالفوز على السد 1- صفر، وتأهله إلى دور الـ 16 لدوري أبطال آسيا للنخبة، قبل جولتين على ختام دور المجموعات، علماً بأن الفريق المُتوج بدرع الدوري في الموسم الماضي، يحتل مركزاً متأخراً في الترتيب «السابع» برصيد 17 نقطة بنهاية الدور الأول.
من جانبه، عبر أحمد الشعفار، رئيس مجلس إدارة الوصل وشركة الكرة، عن سعادته بتأهل «الأصفر»، وقال: «نعتز بالوصول إلى مربع الذهب في أغلى البطولات، وسعداء باللعب في نصف النهائي على مستوى بطولتي الكأس، إضافة إلى تحسين مركز الفريق في الدوري»، مشيداً بأداء اللاعبين رغم إرهاق المباريات المتتالية.
في المقابل، حرص الصربي ميلوش ميلويفيتش مدرب «الإمبراطور» على تهنئة لاعبي فريقه وجماهير «الأصفر» بالفوز على كلباء والتأهل، وقال: «ليس من السهل الوصول إلى نصف النهائي، رغبتنا في التواجد في كل البطولات، واجهنا منافساً جيداً يقودهم مدرب متميز، وراضٍ عن مردود اللاعبين، وعلينا التحسن بصورة أكبر». 

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المتواليات في تاريخ الكأس:
1- شباب الأهلي 1974-1975 و1976-1977 «لم تلعب نسخة 1976- 1977»
2- الشارقة 1978-1979 و1979-1980
3- الشارقة 1981-1982 و1982-1983
4- النصر 1984-1985 و1985-1986
5- العين 2004-2005 و2005-2006
6- الجزيرة 2010-2011 و2011-2012
7- شباب الأهلي 2018- 2019 و2020-2021 «لم تلعب نسخة 2019- 2020»
8- الشارقة 2021-2022 و2022-2023

الإمارات
كأس رئيس الدولة
الوصل
كلباء
شباب الأهلي
النصر
العين
الجزيرة
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