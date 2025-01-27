«دولية أبوظبي» لقفز الحواجز تُتوج «أبطال 4 نجوم»

أبوظبي (الاتحاد)

توّج معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، الفارس الأيرلندي تريفور برين، بالجائزة الكبرى لبطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز من فئة 4 نجوم، والتي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس نادي أبوظبي للفروسية، ونظمها النادي على ميادينه الحديثة الداخلية المغطاة والخارجية، خلال الفترة من 24 إلى 26 يناير، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية.

وشهد منافسات ختام البطولة أيضاً وشارك في تتويج الفائزين، سلطان محمد خليفة اليحيائي، رئيس المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، وباتريك عون، المدير الإقليمي لشركة لونجين راعي الجائزة الكبرى للبطولة، والمهندس علي الشيبة، المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية.

واشتملت منافسة الجائزة الكبرى لبطولة أبوظبي الدولية من فئة الأربع نجوم، أيضاً على الجولة التأهيلية الثالثة من أربع جولات تستضيفها الإمارات ضمن بطولات الدوري العربي التأهيلي لكأس العالم لقفز الحواجز (2025)، وجاءت بمواصفات الجولتين، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 155 سم، وتنافس في جولتها الأولى 34 فارساً وفارسة نالوا التأهل للمشاركة فيها في منافسة سابقة، وانفرد الفارس المتصدر تريفور برين، مع الفرس «لويدامز وريور»، بالأداء دون خطأ في الجولتين، وأكمل الجولة الثانية في زمن بلغ 43.36 ثانية، وتوّج بجائزة المركز الثاني، وأعلى نقاط الجولة التأهيلية لكأس العالم لقفز الحواجز، فارسنا الشاب عمر عبد العزيز المرزوقي، مع الجواد «إنجوي دو لامور» من إسطبلات الشراع، وأكمل الجولة الثانية في زمن بلغ 40.42 ثانية، وبرصيد 4 نقاط جزاء ارتكبها في الجولة الثانية، وتوّجت بجائزة المركز الثالث الفارسة الألمانية صوفي هينرز، بصحبة الفرس «نورايا 3»، وأكملت الجولة الثانية في زمن بلغ 42.23 ثانية، وبرصيد 4 نقاط جزاء في الجولة الأولى.

وأحرز الفارس الإيطالي لوكا كواتا مع الفرس «كاسيرانا» جائزة المركز الأول في المنافسة قبل الأخيرة بمواصفات الجولة الواحدة، على حواجز بلغ ارتفاعها 140 سم، وبرعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وتنافس 41 فارساً وفارسة على جائزة بقيمة 20.680 يورو، وسجل لوكا 55.76 ثانية.

وحققت الفارسة الألمانية صوفي هينرز الفوز بالمركز الأول مع الفرس «آر آر كومبيلا» في منافسة الجولة الواحدة مع جولة تمايز، وصمم مسارها بحواجز 140 سم، برعاية نادي أبوظبي للفروسية، بمشاركة 32 فارساً وفارسة، وأنهت التمايز في زمن سريع بلغ 38.98 ثانية.

وافتتح الفارس السوري ليث غريب مع الفرس «أليت دو بونتس»، منافسات يوم ختام البطولة، بفوزه في منافسة الجولة الواحدة، على حواجز 125 سم، برعاية نادي أبوظبي للفروسية، وبزمن سريع بلغ 50.46 ثانية.

وسجل فارسنا سالم أحمد السويدي مع الفرس «آني أس أوف ذا ليلاند زد» الفوز بالمركز الأول في منافسة الجولة الواحدة، على حواجز 130 سم، برعاية نادي أبوظبي للفروسية، وشارك فيها 49 فارساً وفارسة، وأفضل زمن سجله الفارس سالم السويدي كان 50.16 ثانية.

وفاز فارسنا عبد الله حمد الكربي والجواد «كوينتانو»، في المنافسة التأهيلية لفئة الفرسان الشباب بدول المجموعة الإقليمية السابعة، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، على حواجز 135 سم، برعاية نادي أبوظبي للفروسية، وتنافس فيها 15 فارساً وفارسة، وسجل الكربي 39.62 ثانية.

ونال فارسنا الناشئ محمد الغرير مع الجواد «إيكاروس» جائزة المركز الأول في ختام المنافسات التأهيلية لفئة الفرسان (الجونيورز)، بأداء خاطف وسريع في جولة التمايز، مسجلاً زمناً بلغ 33.15 ثانية دون خطأ، في منافسة من جولة واحدة مع التمايز، على حواجز 125 سم، وبرعاية نادي أبوظبي للفروسية.

وتوجه المهندس علي الشيبة، المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية، بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورئيس نادي أبوظبي للفروسية، على دعمه المستمر لتطوير هذه الرياضة وتعزيز مكانة أبوظبي على الخريطة العالمية لرياضة الفروسية، وقال: «نحن فخورون بالكشف عن هذه الوجهة الجديدة، بالتزامن مع انطلاق موسم بطولات قفز الحواجز الدولية، وتنظيم النادي لبطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز من فئة الأربع نجوم، في إطار هذا المشروع الطموح، الذي يعكس التزام دولة الإمارات بالحفاظ على تراثها الغني في الفروسية وتعزيزه عالمياً».