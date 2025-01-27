ميثاء بنت محمد تقود فريق الإمارات أمام بنجاش في «فضية البولو»



دبي (الاتحاد)



يختتم يوم الثلاثاء الدور التأهيلي لكأس دبي الفضية للبولو، بملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية في دبي لاند، إلى أول فبراير المقبل، بمشاركة 5 فرق وبـ«هانديكاب 20 جول»، وتحدد نتائج المباريات طرفي النهائي المقرر السبت المقبل، والمتنافسين على المركز الثالث.

يلتقي في المباراة الأولى فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ومعها روزندو تيروجيوتار، ولوكاس مونتيفردي، وتيودور لاكاو، مع «بنجاش» بقيادة حيدر بنجاش، ومعه فريديكو بوتوبسكي، وجينارو رينجا، وتوماس لابورد، وتمثل المباراة أهمية كبيرة لفريق الإمارات، الذي عوّض خسارته في المباراة الافتتاحية أمام «الذئاب» 6-8، بالفوز في مباراتين متتاليتين، كما تحمل الأهمية نفسها لـ«بنجاش» الذي بذل جهداً كبيراً في اللقاءات الثلاثة الماضية، ولم يسعفه الحظ، والفوز يمنحه فرصة اللعب على المركز الثالث إذا خدمته نتيجة مباراة «الحبتور» و«غنتوت».

ويلعب «الحبتور» بقيادة محمد الحبتور، ومعه براتولوم بايوجار، وخان يوريش، وباتوستا بايوجار، مع «غنتوت» بقيادة النجم ناصر الشامسي، ومعه يانشي أمربوجيو، وماركوس أرايا وجونزالو فيراري، والمباراة بمثابة «مفترق طرق» للفريقين، وفي حال فوز «الحبتور» فإنه يصل إلى 4 نقاط، يمكن أن تدفع به إلى حسابات اليوم النهائي.

وفي المقابل فإن «غنتوت» يسعى إلى استعادة نغمة الفوز، بعد أن خسر مباراته الماضية أمام «الإمارات» 7-9، وفوزه يرفع رصيده إلى 6 نقاط متساوياً مع «الذئاب» و«الإمارات» في حال فوزه، وبالتالي تحتكم الفرق الثلاثة إلى الضربات الجزائية لفك الاشتباك.