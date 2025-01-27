روسيا تُتوج بلقب «الإمارات للقفز بالمظلات»

أبوظبي (الاتحاد)



تُوج الفريق الروسي بطلاً لبطولة الإمارات الدولية للقفز بالمظلات، والتي شهدت مشاركة أكثر من 200 قافزة وقافزة، تنافسوا في منافسات القفز الحر الداخلي، وتشمل التشكيل الجماعي الداخلي للقفز الحُر المكوَّن من 16 قافزاً، والتشكيل الجماعي الداخلي للقفز الحر - الحدث المزدوج، بالإضافة إلى التشكيل الجماعي الداخلي للقفز الحُر المكوّن من 8 قافزين، كما تتضمن المنافسات سباق القفز مجموعة من الفئات ممثلة في المطاردة الفردية، سباق التتابع، والسباق النهائي.

وانطلقت البطولة في كلايم جزيرة ياس، وتضمّنت المرحلة الأولى مسابقات النفق الهوائي الثماني والتشكيل 16 متسابقاً، وانتقلت المنافسات إلى "سكاي دايف" بمنطقة مرغم في دبي، وشهدت مسابقات القفز الحُر الخارجي تفوقاً واضحاً من القافزين الروس «فريق تنايا» بشكل واضح، وانفردوا بالصدارة، ونالوا ذهبية البطولة التي أهلتهم إلى الفوز بالمركز الأول على الترتيب العام، وكأس المرحلة الثانية والبطولة بوجه عام، بينما حلّ في المركز الثاني فريق «نومادس» الكازاخستاني، لينال كأس المركز الثاني والميداليات الفضية، وجاء في المركز الثالث فريق أيروسيان البيلاروسي، ونال كأس المركز الثالث والميداليات البرونزية.

وشارك في تتويج الفائزين، يوسف حسن الحمادي، نائب رئيس اتحاد الرياضات الجوية، ومحمد يوسف عبدالرحمن، الأمين العام للاتحاد، وعبدالله مراد، عضو مجلس الإدارة، وأندريه بارباش، رئيس الوفد الروسي.