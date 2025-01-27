نور محمدوف يحصد لقب «طريق الأبطال إلى دبي»

دبي (الاتحاد)

كسب الروسي عثمان نور محمدوف النزال الرئيسي على حساب منافسه الأيرلندي بول هيوز، وذلك في ليلة استثنائية أوفت بوعودها في بطولة «طريق الأبطال إلى دبي»، التي أقيمت في كوكاكولا أرينا، دبي، بتنظيم رابطة المقاتلين المحترفين (PFL)، وبالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومجلس دبي الرياضي.

وجاء فوز نور محمدوف بعد نزال قوي ومتقارب ضد هيوز ضمن فئة الوزن الخفيف، قبل أن يتم الإعلان عن فوزه بنتيجة التحكيم (47-47، 48-46 و48-46).

وتقلّد نور محمدوف حزام البطل بحضور النجم العالمي حبيب نور محمدوف، الذي يتولى الإشراف على مسيرته الاحترافية في عالم الفنون القتالية.

وشهدت البطولة 11 نزالاً بمشاركة 22 مقاتلاً، من 13 دولة، تتقدمها دولة الإمارات، وكل من روسيا، وأيرلندا، وأميركا، والبرازيل، وإنجلترا، وأوزبكستان، والكويت، ومصر، والسعودية، وسوريا، والجزائر، والفليبين.

وتألق البطل الإماراتي هادي عمر الحسيني بالفوز على الفلبيني رويل باناليس في نزال وزن الذبابة، بنتيجة التحكيم (30-27 و29-28 و30-27).

وتغلب الأوزبكي مرافظال «ميركو» أختاموف مع الإنجليزي مايك «ليفي» تومبسون، وذلك بالتثبيت في الجولة الثانية، ضمن فئة الوزن الخفيف.

وفاز البريطاني حيدر خان على السعودي مصطفى ندى في نزال وزن المتوسط، وذلك بالضربة القاضية بعد تعرض السعودي لإصابة خلال النزال، وتفوق الأيرلندي جون ميتشيل على الجزائري سهيل ثائري في الوزن الخفيف، بقرار إجماعي من الحكام، وفاز المصري أحمد سامي على السوري طارق سليمان في الوزن المفتوح، وذلك بالضربة القاضية في الجولة الأولى.

وتغلّب الروسي رينات خافالوف على البرازيلي كليفيرز فيرنانديز في وزن الديك، بقرار التحكيم 29-28 و30-27 و29-28)، والإنجليزي إبراجيم إبراجيموف على الأيرلندي كيني موكهوانا في الوزن المفتوح، بنتيجة التحكيم 30-27 و30-27 و30-27)، والروسي أحمد ماجوميدوف على الأيرلندي ناثان كيلي، في وزن الريشة، بعد التثبيت في الجولة الثانية، والروسي فاديم نيمكوف على الأميركي تيم جونسون ضمن فئة الوزن الثقيل، بالتثبيت في الجولة الأولى.

وفي نزال الهواة للوزن الخفيف، تغلب الكويتي طلال القلاف على الإماراتي سعيد الحوسني، بقرار التحكيم (29-27 و29-28 و30-27).