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الرياضة

راشد الظاهري: التركيز والخبرة وراء التتويج في «الفورمولا ريجيونال»

راشد الظاهري: التركيز والخبرة وراء التتويج في «الفورمولا ريجيونال»
27 يناير 2025 14:30

 
أبوظبي (وام)

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أكد البطل الإماراتي راشد الظاهري، أن التركيز والمهارة والخبرة، وراء حصد المركز الثاني في السباق العام من الجولة الثانية لبطولة «الفورمولا ريجيونال»، والمركز الأول في سباق الروكي نهاية الأسبوع الماضي.
وقال الظاهري بعد صعوده منصة التتويج في السباق: «شعور رائع بأن أحقق المركز الثاني على حلبة ياس «اللولبية» التي تعتبر جزءاً من حلبة الجائزة الكبرى التي تقام عليها كل عام».
وشهد السباق الأول من الجولة الثانية من بطولة «الفورمولا ريجيونال» تتويج البطل الموهوب راشد الظاهري في المركز الثاني، في السباق العام وفوزه بالمركز الأول في فئة الروكي.
وحصل الظاهري على المركز الثاني أيضاً في السباق الأول من الجولة الأولى، وبالتالي أصبح لديه حالياً حصداً متميزاً من النقاط، قبل خوضه الجولات الثلاث المتبقية، بما يؤهله للفوز بأحد المراكز الخمسة الأولى في السباق العام.
ومن المنتظر أن تقام الجولة الثالثة، مع ثلاثة سباقات، على حلبة دبي أوتودروم، بينما تعود الجولة الرابعة وقبل الأخيرة إلى أبوظبي في منتصف فبراير، على أن تستضيف حلبة لوسيل بقطر الجولة الخامسة والختامية من 26 إلى 28 فبراير المقبل.

الإمارات
أبوظبي
حلبة ياس
راشد الظاهري
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