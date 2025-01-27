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3 أندية تتقاسم صدارة بطولة الإمارات للشطرنج السريع

3 أندية تتقاسم صدارة بطولة الإمارات للشطرنج السريع
27 يناير 2025 15:00

 
الشارقة (وام)

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اختتمت بطولة الإمارات للشطرنج السريع لفئات المفتوحة والسيدات والناشئين والناشئات تحت 16 سنة، التي نظمها اتحاد الشطرنج بقاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.
شارك في البطولة 240 لاعباً ولاعبة من مختلف أندية الدولة، وشهدت منافسات قوية انتهت بتقاسم الصدارة بين أندية الفجيرة، وأبوظبي، وفتيات الشارقة.
في الفئة المفتوحة، حسم عمار السدراني، لاعب نادي الفجيرة للشطرنج، الصدارة بفوزه بالمركز الأول برصيد 6.5 نقطة من أصل 7 جولات، وحل عمران الحوسني، لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، في المركز الثاني برصيد 5.5 نقاط، متساوياً مع محمد سعيد اليليلي من نادي الفجيرة، الذي جاء في المركز الثالث.
وفي فئة السيدات، أحرزت عنود عيسى، لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات، المركز الأول بعد تسجيلها 6.5 نقطة.
وحصلت زميلتها مريم محمد على المركز الثاني برصيد 5.5 نقطة، فيما جاءت زينب درويش، لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، في المركز الثالث.
وفي فئة الناشئين تحت 16 سنة، تصدر راشد أبو بكر، لاعب نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، المركز الأول برصيد 6.5 نقطة، متفوقاً على صقر عيسى خميس من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، الذي جاء ثانياً برصيد 6 نقاط، بينما نال حميدان الزعابي من نادي أبوظبي المركز الثالث.
وفي فئة الناشئات تحت 16 سنة، واصلت عنود عيسى تألقها، بفوزها بالمركز الأول برصيد 6.5 نقطة، تلتها شقيقتها عهود عيسى، التي جاءت في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، أما المركز الثالث، فقد كان من نصيب روضة العفيفي، لاعبة نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية، برصيد 5.5 نقطة.

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