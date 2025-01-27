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الرياضة

جماهير البرازيل تنتظر «بيليه المستقبل»!

جماهير البرازيل تنتظر «بيليه المستقبل»!
27 يناير 2025 13:51

أنور إبراهيم (القاهرة)

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أصبح النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا «32 عاماً» لاعب الهلال السعودي قريباً أكثر من أي وقت مضى من الانتقال إلى سانتوس نادي بداياته، حيث أفادت تقارير صحفية بثتها وسائل الإعلام البرازيلية بأن «نجم السامبا» من المنتظر أن يصل الأربعاء إلى «مسقط رأسه»، وإن كان يتعيّن عليه قبل ذلك أن يقوم بتسوية بعض الأمور المالية المتعلقة برحيله.
وبعد أن كان الكلام في اتجاه إعارة نيمار 6 أشهر لسانتوس، حتى نهاية عقده في صيف 2025، بات الحديث عن إمكانية فسخ التعاقد مع الهلال من الآن.
وذكرت صحيفة جلوبو أن جماهير سانتوس تنتظر نجمها ومعشوقها القديم بلهفة وشوق، الأربعاء، بعد أن ينهي علاقته بالنادي السعودي.
ومن جانبه، أكد مارسيلو كالفيس المستشار الرياضي لسانتوس، أن الجميع في النادي ينتظرون نيمار الأربعاء، بعد أن يكون أنهى التفاصيل النهائية للصفقة.
ومن المنتظر أن يوقّع نيمار عقداً مع سانتوس لمدة 6 أشهر، مع خيار التجديد لعام آخر.
وذكر راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت، أن نيمار إذا غادر الهلال بصفة نهائية وأصبح حراً، أي بعد فسخ عقده، فإنه سيتكبد خسائر مالية كبيرة تتمثل في التخلي عن راتبه الكبير خلال الأشهر الستة الأخيرة من عقده.
ولم يعد نيمار يلعب منذ 4 نوفمبر الماضي بسبب إصاباته المتكررة، والمدهش أن مغامرته مع الهلال تتلخص في 7 مباريات فقط، وهدف «يتيم» وصناعة 3 أهداف من تمريرات حاسمة.
وبعيداً عن هذه الأرقام الهزيلة، كان نيمار نجماً ذائع الصيت مع سانتوس في الفترة من 2009 إلى 2013، ولقبته الجماهير بـ«بيليه المستقبل»، حيث لعب مع الفريق 225 مباراة، سجل خلالها 136هدفاً، وصنع 64 هدفاً، قبل أن يشد الرحال إلى إسبانيا ليلعب لبرشلونة إلى 2017، وهي الفترة التي شهدت أوج تألقه وشهرته خلال مسيرته الكروية، من خلال الأداء والبطولات والألقاب.
يُذكر أن السبب الرئيسي لتفكير نيمار في الرحيل، يرجع إلى أن اسمه تم رفعه من القائمة المحلية للهلال، إذ إنه خرج من حسابات الجهاز الفني الذي اكتفى بقيده في قائمة دوري أبطال آسيا.

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