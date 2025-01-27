الأربعاء 29 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نادي مبابي مهدد بالهبوط!

نادي مبابي مهدد بالهبوط!
27 يناير 2025 14:50

 
معتز الشامي (دبي)

أخبار ذات صلة
دوري أبطال أوروبا يتجه نحو نهاية درامية.. تعرف على فرص كل فريق في التأهل
دوري أبطال أوروبا.. هذه الفرق تأهلت.. والبقية تنتظر الحسم!


اقتحم مشجعو فريق كان في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، والذي يملكه كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني، أرض الملعب، بعد الهزيمة السابعة على التوالي في جميع المسابقات.
واندفع بعض المشجعين أرض الملعب، بعد هزيمة الفريق بهدف على أرضه أمام جانجون، في «الجولة 20» من دوري الدرجة الثانية، لمواجهة اللاعبين والجهاز الفني.
ويقبع كان حالياً في منطقة الهبوط، بعد أن اشترى مبابي حصة الأغلبية في الصيف الماضي.
وهاجم المشجعون مبابي عبر لافتة كُتب عليها، «كان ليست لعبتك»، وذلك بعد إقالة أيقونة النادي نيكولاس سيوبي من منصبه مديراً فنياً.
ويحتل كان المركز الـ 17 من بين 18 فريقاً، ويتأخر بفارق 6 نقاط عن أجاسيو الذي يحتل المركز المؤهل لملحق الهبوط، وآخر فوز للفريق في الدوري يعود إلى 2 نوفمبر الماضي.
وأراد المشجعون لقاء نجوم الفريق قبل انطلاق المباراة، لتحفيزهم وتشجيعهم حتى يتمكنوا من إيجاد روح الانتصار، وهو الأمر الذي لم يتم.
وأصدر المشجعون بياناً جاء فيه: «على مدى مباريات عدة، لم يحترم عدد كبير من اللاعبين شعار «النورمان والغزاة» المكتوب على طوق قمصاننا، نحن معهم، وليس ضدهم، لسوء الحظ، تم رفضنا من إدارة كان».
واشترى مبابي حصة الأغلبية في كان خلال الصيف مقابل 12.6 مليون جنيه إسترليني عبر الشركة، التي أسسها نجم ريال مدريد.
ويعد كان من الأندية الواقعة بالقرب من الساحل الشمالي لفرنسا، ويتمتع بأعلى معدلات الحضور الجماهيري في الدرجة الثانية الفرنسية، إذ يصل متوسط ​​عدد المشجعين الذين يحضرون إلى ملعب «ميشال دورنانو» إلى 15 ألف مشجع.
تعود العلاقة بين عائلة مبابي وكان إلى وقت طويل. في عام 2014، عندما كان مبابي يبلغ 13 عاماً، كاد أن يوقع معهم قبل اختيار موناكو.
وكشف ديفيد لاسري، كشاف المواهب في نادي كان، في فيلم وثائقي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، أن النادي كان اقترب من التعاقد مع مبابي عندما كان المهاجم يبلغ من العمر 13 عاماً فقط.

 

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
كيليان مبابي
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اليوم 11:32
نازحون ينتظرون فحص مركباتهم أثناء عودتهم إلى منازلهم في شمال غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
آلاف النازحين يستأنفون العودة إلى شمال غزة
29 يناير 2025
أحد سكان قرية يارون يتحدث مع جنود لبنانيين منتشرين لمنع دخول البلدة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تنديد أممي باستخدام «القوة المميتة» ضد العائدين بجنوب لبنان
29 يناير 2025
أحد الميادين بالعاصمة السورية دمشق (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وصول أول وفد روسي رفيع المستوى إلى سوريا
29 يناير 2025
مبنى المؤسسة العامة للنفط في طرابلس (رويترز)
الأخبار العالمية
«المؤسسة الوطنية للنفط»: العمل مستمر في موانئ ليبيا
29 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©