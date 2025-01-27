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الرياضة

«الإمارات للدرّاجات» يُتوج بـ«طواف أستراليا»

«الإمارات للدرّاجات» يُتوج بـ«طواف أستراليا»
27 يناير 2025 14:52

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تُوج فريق «الإمارات-إكس آر جي» بلقب طواف «سانتوس داون أندر» للدرّاجات الهوائية بأستراليا، منتزعاً الفوز الأول في التصنيف العام على مستوى سباقات طواف العالم خلال الموسم الحالي.
ونجح الدرّاج جوناثان نارفيز «27 عاماً» في حسم المرحلة السادسة والأخيرة، ليحصل على «القميص الأصفر»، وتأقلم نارفيز بسرعة بعد انتقاله إلى فريق الإمارات، وشهد «طواف أستراليا» صعوده إلى منصة التتويج 3 مرات خلال المراحل الست.
وقال نارفيز: لم تكن المهمة سهلة في المرحلة الأخيرة، لأن المضمار به العديد من المنعطفات، وفي النهاية فزنا بالسباق، وأعتقد أنه أكبر انتصار في مسيرتي، ويُعد السباق واحداً من أهم سباقات هذا العام، لأنه أول حدث في الموسم، وهو سباق طواف العالم، وهذا أمر كبير بالنسبة لي حقاً».
وأضاف: «بالنظر إلى المستقبل، هدفي أن أكون في أفضل حالاتي البدنية، قبل المشاركة في طواف فرنسا».
بفوزه بالقميص الأصفر، سجل نارفيز أول انتصار له في التصنيف العام، ضمن طواف العالم، والإنجاز مستحق، بفضل أدائه الاستثنائي، محققاً بداية مثالية في مسيرته درّاجاً مع فريق الإمارات.

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
الدراجات الهوائية
أستراليا
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