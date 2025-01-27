«الحذاء الذهبي».. سباق «مختلف» ومرموش «في الصورة» مع صلاح!

عمرو عبيد (القاهرة)



في موسم أوروبي يشهد الكثير من التغييرات والصراعات، التي تختلف عن السنوات الماضية، يبرز «سباق الحذاء الذهبي» في «القارة العجوز»، ضمن أكثر الصراعات المشتعلة بين نجوم الدوريات المختلفة، وتبدو الأمور محتدمة أكثر في «البريميرليج» و«الليجا» على وجه الخصوص، حيث يبتعد محمد صلاح بفارق هدف وحيد عن إيرلينج هالاند، وهو نفس الفارق بين نجم مانشستر سيتي وألكسندر إيزاك هداف نيوكاسل، وبعد أهدافهما في الجولة الأخيرة، زادت حدة الصراع بين ليفاندوفسكي ومبابي في الدوري الإسباني، حيث يبتعد البولندي بفارق هدفين عن الفرنسي.

وعلى الرغم من تقارب الهدافين في «ليج ون»، إلا أن حصيلة 12 و11 هدفاً للرُباعي المتصدر، جرينوود وباركولا وديمبيلي وجوناثان دافيد، تبدو بعيدة عن المنافسة الحقيقية على «حذاء الذهب الأوروبي»، في حين ارتاح هاري كين من ملاحقة عمر مرموش في «البوندسليجا»، لكن كليهما يتنافسان على الجائزة القارية، بعد انتقال النجم المصري إلى «السيتي»، كما يبدو ريتيجي مطمئناً حتى الآن فوق قمة هدافي «الكالشيو»، بفارق 3 أهداف عن ماركوس تورام.

المنافسة «القارية» الحالية تبدو أكثر اشتعالاً واختلافاً عن الموسمين الماضيين، إذ حسم هاري كين الجائزة لمصلحته في 2023-2024 بسهولة وبفارق مريح عن منافسيه، بعدما سجّل نجم بايرن ميونيخ 36 هدفاً في «البوندسليجا»، بمجموع 72 نقطة، بفارق 8 أهداف عن سيرهو جيراسي مهاجم شتوتجارت آنذاك، بينما أتى مبابي وهالاند بعد ذلك بفارق 9 أهداف عن كين، في حين أن «صاروخ البلومون» انتزع «الحذاء الذهبي» في الموسم الأسبق، 2022-2023، بنفس الحصاد، 36 هدفاً و72 نقطة، وجاء بعده هاري كين بفارق 6 أهداف، وقتما كان النجم الإنجليزي هدافاً لتوتنهام، واتسع الفارق مع مبابي «ثالث الترتيب» إلى 7 أهداف.

أما في الموسم الجاري، فإن الصورة مختلفة تماماً، حيث يتصدّر «الملك المصري» محمد صلاح الترتيب الأوروبي، برصيد 19 هدفاً توازي 38 نقطة، يلاحقه منافسه الشرس في «البريميرليج»، هالاند، بـ18 هدفاً و36 نقطة، في حين يتساوى «الثلاثي» إيزاك و«ليفا» وهاري كين في رصيد 17 نقطة، تساوي 34 نقطة في «السباق القاري».

ويقتحم السويدي فيكتور جيوكيريس القائمة بقوة، بتسجيله 22 هدفاً يتزعم بها هدافي الدوري البرتغالي مع سبورتينج لشبونة، إلا أن المعادلة الأوروبية تمنحه 33 نقطة، يليه ماتيو ريتيجي هداف أتالانتا في «سيري آ» بـ32 نقطة عبر 16 هدفاً، وإذا كان كيليان مبابي يملك 30 نقطة من 15 هدفاً في «الليجا»، فإن عُمر مرموش يتساوى معه في الحصيلة نفسها، بفضل أهدافه مع فرانكفورت، انتظاراً لافتتاح سجله التهديفي مع مانشستر سيتي في «البريميرليج»، وهو ما يضعه «في الصورة» مع مواطنه محمد صلاح، في مشهد تاريخي غير مسبوق لنجوم الكرة المصرية!