345 لاعباً في بطولات التنس الدولية للشباب

دبي (الاتحاد)

اختتم اتحاد التنس موسم بطولات الشباب الدولية، والتي نظمها بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتنس، وتضمنت ثلاث بطولات، أقيمت على مدار 21 يوماً وبمشاركة 345 لاعباً ولاعبة من مختلف دول العالم، وهي بطولتا دبي والإمارات الدوليتان وأقيمتا في ملاعب توب سبن في دبي، وبطولة الفجيرة في نادي الفجيرة للتنس.

وأقيمت البطولات الثلاث وفق تصنيف «جيه 100»، وذلك للمرة الأولى بعد ترقيتها من الاتحاد الدولي للتنس، وشارك فيها لاعبا منتخبنا الوطني مروان ناصر وعبد الرحمن عدنان.

وأسفرت نتائج بطولة الإمارات الدولية التي كانت مسك ختام البطولات الثلاث، وشارك فيها 117 لاعباً ولاعبة، عن فوز اللاعب الفرنسي كليرك داميان بالمركز الأول لفئة الفردي، بينما فاز في المركز الأول لفئة فردي البنات الروسية جوريليفا فلادا، وفاز الثنائي الروسي ميكايل وكيريلي بالمركز الأول في زوجي الشباب، وفاز الثنائي المكون من الروسية جوريليفا فلادا والفلبينية ماديس تينيللي بالمركز الأول لزوجي الشابات.

وأكد ناصر يوسف المرزوقي، الأمين العام لاتحاد التنس، أن التنظيم المميز والناجح لهذه البطولات يسهم في إعطاء انطباع مميز عن الجاهزية الإماراتية قبل استضافة الدولة لبطولة دبي السوق الحرة وبطولة مبادلة للسيدات في أبوظبي، وقال: «نشيد بالمردود الفني الذي قدمه اللاعبون خلال البطولات الثلاث والذي كان متميزاً، وهذه المشاركة الكبيرة للاعبين من مختلف الجنسيات تعكس الجودة التي يوفرها اتحاد التنس سنوياً خلال تنظيمه للبطولات، التي تتزامن مع شتاء بارد في الدول المتميزة بالتنس ومنها دول أوروبا، والبنى التحتية المتطورة في الملاعب الإماراتية».