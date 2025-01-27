تعادلات الأهلي المصري.. «عرض مستمر» و«ذكريات سلبية»!



عمرو عبيد (القاهرة)



تعادل متصدر الدوري المصري، بيراميدز، مع مواطنه الأهلي في مباراة الجولة العاشرة، ليحافظ «الأزرق» على القمة المحلية بفارق نقطة عن «الشياطين»، الذي بات أكثر الفرق تعادلاً في النسخة الحالية، الاستثنائية، من الدوري المصري الممتاز، حيث تعادل الأهلي 5 مرات من أصل 10 مباريات، بنسبة 50%، وهي نسبة مرتفعة جداً مقارنة بالحصاد النهائي للفريق في المواسم الماضية، وربما تنذر باستعادة ذكريات قريبة «غير جيدة» لحامل اللقب المحلي في آخر موسمين، إذ إنه خسر بطولتين خلال 5 مواسم، وشهدت كلتاهما تسجيله نسباً مرتفعة من التعادلات في كل مرة.

وخلال الموسم الجاري، خاض الأهلي 23 مباراة في مُختلف البطولات، انتهت 9 منها بالتعادل، بنسبة تقارب 40%، بل إن 5 منها وقّعت على نتيجة سلبية، 0/0، بنسبة 55.5%، ويعد التعادل الأخير مع بيراميدز الثاني على التوالي لـ«الشياطين الحمر» في البطولة المحلية، من إجمالي 5 مباريات، وكان قد تعادل مرة واحدة في دوري أبطال أفريقيا، مقابل 3 تعادلات في مباريات إقصائية أو حاسمة في بطولات السوبر المصري والسوبر الأفريقي وكأس إنتركونتيننتال، حيث فاز بالسوبر المحلي بوساطة ركلات الترجيح على حساب الزمالك، الذي انتزع الكأس المماثلة الأفريقية بالطريقة نفسها، بينما أبعده باتشوكا المكسيكي عن النهائي العالمي بركلات الترجيح أيضاً.

الأهلي المعروف بأسلوب لعبه الهجومي وأهدافه الغزيرة عبر تاريخه، يُعاني هذا الموسم من كم كبير من الإصابات والغيابات، كما تواصلت مُشكلة إهدار خط هجومه العديد من الفرص التهديفية في كثير من المباريات، سواء هذا الموسم أو النُسخ الأخيرة الماضية، وهو ما جعل انتهاء كثير من مبارياته بالتعادل بمثابة «عرض مُستمر»، تجلّى بشدة في موسمي 2020 - 2021 و2021 - 2022، اللذين خسر خلالهما لقب الدوري المصري لمصلحة غريمه الأزلي، الزمالك، ووقتها تعادل الأهلي في كل نُسخة 10 مرات خلال 34 جولة، بنسبة 29.4% من إجمالي مبارياته المحلية، بل إن بطولة 2021 - 2022 شهدت تعادله السلبي في 7 مباريات.

وتحسّنت الأمور نسبياً في موسم 2022 - 2023، الذي نجح خلاله في استعادة اللقب الغائب منذ عامين آنذاك، حيث تعادل في 8 مباريات بنسبة 23.5%، بينها 4 «سلبية»، في حين أنه تجاوز ذلك الأمر بصورة كبيرة جداً في الموسم الماضي، 2023 - 2024، إذ أنه تعادل 4 مرات فقط في 34 مباراة، بنسبة 11.7%، بينها مباراة سلبية وحيدة، ليتفوق على حصاده القديم قبل 5 سنوات، عندما فاز بالدوري في موسم 2019 - 2020، عندما تعادل 5 مرات بنسبة 14.7% من جميع مبارياته، بينها 3 انتهت بنتيجة 0 - 0.