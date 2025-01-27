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الرياضة

نجوم «أبيض الشاطئية» ضمن ترشيحات «الأفضل عالمياً» 2024

نجوم «أبيض الشاطئية» ضمن ترشيحات «الأفضل عالمياً» 2024
27 يناير 2025 18:10

دبي (الاتحاد)
أعلنت اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم عن القائمة المختصرة التي تضم أفضل لاعب ولاعبة ومدرب لعام 2024، وسيتم الإعلان عن المرشحين النهائيين بعد انتهاء عملية التصويت.
وتضمنت القائمة 120 لاعباً، من بينهم وليد المحمدي، ووليد بشر، وعلي محمد، وأحمد بشر، لاعبي منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية، وحميد جمال حارس مرمى المنتخب، بينما ضمت قائمة أفضل 45 مدرباً، من بينهم البرازيلي فيكتور فاسكيز مدرب منتخبنا الوطني.
وسيكون التصويت للمدرب وقائد الفريق متاحاً حتى يوم 23 فبراير المقبل، على أن يتم الإعلان عن موعد ومكان حفل نجوم كرة القدم الشاطئية لعام 2024 في وقت لاحق.

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