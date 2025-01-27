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الرياضة

تتويج «أبطال الختام» في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور

تتويج «أبطال الختام» في كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور
27 يناير 2025 18:12

مصطفى الديب (أبوظبي)
اقتنص الصقر «هكر» لعبد الله خلفان بطي سالم القبيسي لقب شوط كأس رئيس الدولة للفرخ فئة العامة المفتوح، في اليوم الختامي من النسخة الثانية عشرة من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور، التي نظّمها نادي أبوظبي للصقارين.
وشهد اليوم الختامي إقامة أربعة أشواط ختامية في فئتي العامة المفتوح والعامة الملاك بواقع شوطين لكل فئة.
واحتل الصقر «ليمتد» لغدير سهيل سالم الكتبي المركز الثاني في شوط الفرخ النهائي للعامة المفتوح، وحلَّ ثالثاً «مبشر» لعبدالله خلفان بطي القبيسي.
وفي كأس رئيس الدولة للفرخ فئة العامة الملاك حلق الصقر «إس 69» لأحمد عتيق محمد المهيري باللقب، فيما جاء ثانياً «إن 7» لخالد جمعة خادم الهاملي، فيما كان المركز الثالث من نصيب «العذب» لحمد عبدالله حليس الفلاسي.
أما شوط التلواح الذهبي للجرناس فئة العامة المفتوح، فقد ذهب لقبه إلى الصقر «ميراج» لفريق دبي، فيما كان المركز الثاني من نصيب «مرشح لفريق ميدان» وحلَّ ثالثاً «إس 03» لفريق الهلال.
واقتنص «الأسمر» لعبد العزيز عبدالله سعيد الكندي لقب شوط التلواح الذهبي للجرناس فئة العامة الملاك، واحتل المركز الثاني «غيض» لعبدالرحيم إبراهيم علي الحوسني، وجاء في المركز الثالث «غيهبان» لسعيد عبدالله حليس الفلاسي.
توج الفائزون بالمراكز الأولى في اليوم الختامي من المسابقة الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان نائب رئيس اتحاد الصقور ومعالي فارس محمد المزروعي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للصقارين، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وراشد مبارك بن مرخان الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور، وغانم فارس المزروعي عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للصقارين وسلطان المحمود المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للصقارين.
وانطلقت منافسات النسخة الثانية عشرة من كأس رئيس الدولة للصيد بالصقور في العاشر من يناير الجاري بمنطقة الفلاح، وشهدت منافسات قوية في مختلف الفئات، سواء للمشاركين من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي أو الشباب وكذلك أصحاب الهمم والسيدات.

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