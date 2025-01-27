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الرياضة

«أوبتا» تتوقع حدوث «مفاجآت» في الجولة الأخيرة لـ «أبطال أوروبا»

«أوبتا» تتوقع حدوث «مفاجآت» في الجولة الأخيرة لـ «أبطال أوروبا»
27 يناير 2025 19:30

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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دوري أبطال أوروبا يتجه نحو نهاية درامية.. تعرف على فرص كل فريق في التأهل


تنطلق الجولة الثامنة والأخيرة لمرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا بعد يومين، حيث تقام جميع مبارياتها الـ18 في وقت واحد مساء الأربعاء المقبل، من أجل تحديد الفرق المتأهلة مباشرة إلى الدور ثمن النهائي «8 فرق»، والتي تخوض ملحقاً من مباريات ذهاب وعودة لتحصل على فرصة ثانية للتأهل.
وأصبحت فرص ليفربول وبرشلونة وأرسنال وإنتر ميلان وأتلتيكو مدريد وباير ليفركوزين وميلان وأستون فيلا، وهم الثمانية الأوائل حتى الآن، كبيرة جداً ما لم تحدث مفاجآت.
وذكرت مؤسسة «أوبتا» للإحصائيات والأرقام القياسية، أن فرنسا ضمنت على الأقل تأهل 3 فرق في الملحق، وهي موناكو العاشر في الترتيب برصيد 13نقطة، وليل الثاني عشر13 نقطة وبريست الثالث عشر13 نقطة أيضاً، بل إن أي منها يمكنه أن يدخل دائرة الثمانية الأوائل، وفقاً لنتائج الجولة الأخيرة، بينما يبتعد باريس سان جيرمان، حيث يحتل المركز 22 برصيد 10 نقاط فقط، ومهدد بالخروج في حالة خسارته من شتوتجارت الألماني على ملعبه، بينما تكفيه نقطة التعادل للتأهل.
غير أن أحد مسؤولي الفريق الألماني أكد أن فريقه لن يلعب من أجل التعادل، وإنما يسعى للفوز على ملعبه ووسط جماهيره.
وقالت «أوبتا إن موقف مانشستر سيتي أيضاً محفوف بالمخاطر، بعد خسارته 2-4 من سان جيرمان في الجولة السابعة، ومع ذلك تبلغ نسبة تأهله في حالة فوزه على كلوب بروج البلجيكي 8. 63%.
وأضافت «أوبتا» أن ليفربول ضمن المركز الأول بنسبة 1. 89%، وإن كان برشلونة هو الفريق الوحيد الذي يمكنه أن ينتزع منه المركز الأول بنسبة 9. 10%.
وتابعت «أوبتا»: فرصة ليل في التأهل ضمن الثمانية الأوائل تبلغ 1 و33%، حيث يستقبل فينورد الهولندي، بينما الوضع أكثر تعقيداً بالنسبة لموناكو في مواجهة إنتر ميلان (7%)، وكذلك الحال بالنسبة لبريست الذي يواجه على ملعبه ريال مدريد، ونسبة دخول بريست قائمة الثمانية الأوائل 3. 7%، بينما فرصة الريال لدخولها 9. 2% فقط.
يُذكر أن «أوبتا» وضعت توقعاتها على أساس النقاط المحتمل أن يحصل عليها كل فريق في الجولة الثامنة والأخيرة.

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