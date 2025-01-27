كينيش بطل «المرحلة الرابعة» لـ «طواف الشارقة»



الشارقة (الاتحاد)



برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تُوج الشيخ سعيد بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، جيش كينيش من فريق لي نيانج ستار الصيني بطلاً للمرحلة الرابعة من طواف الشارقة الدولي للدراجات الهوائية في نسخته العاشرة.

وأعطى الشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، شارة الانطلاق من أمام بحيرة الحفية بكلباء، والتي بدأت منها المرحلة لمسافة 132.32 كلم، وصولاً إلى استراحة السحب بخورفكان، والمرحلة بعنوان «المنطقة الشرقية» وتعد من أصعب المراحل، وشهدت ظهور أبطال جدد على منصة التتويج، مما أثرى المنافسة بين المتسابقين.

وتوج الفائزين عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبد الملك جاني، نائب رئيس المجلس، رئيس اللجنة العليا المنظمة للطواف، وعبد الله سلطان الحمادي، عضو مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي، وأيمن علي، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، وسامسون ندايشيمي، رئيس الاتحاد الرواندي للدراجات، والدكتور أشرف الطيب، رئيس الاتحاد السوداني للدراجات، وسالم النقبي، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، ومحمد سند القبيسي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، وسالم الشحي، ممثل الاتحاد العربي للدراجات، ومحمد حجازي، رئيس الوفد المصري، والدكتور ياسر عمر الدوخي، مدير الطواف، وحمد المحمود، ممثل هيئة الإنماء التجاري والسياحي.