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الرياضة

181 لاعباً في ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى

181 لاعباً في ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى
27 يناير 2025 20:14

 
الشارقة (الاتحاد)

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ينظم نادي الثقة للمعاقين بطولة النسخة الـ13 من ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى للمعاقين من 2 إلى 4 فبراير المقبل، بمشاركة 181 لاعباً يتنافسون في 70 مسابقة.
وعقدت اللجنة المنظمة لنادي الثقة للمعاقين مؤتمراً صحفياً للإعلان عن البطولة التي تعد حدثاً رياضياً بارزاً يعكس التزام إمارة الشارقة العميق، بدعم ذوي الإعاقة وتعزيز مكانتهم على الصعيدين المحلي والدولي.
حضر المؤتمر محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية، والدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، وثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، وعبدالرزاق بالرشيد، رئيس اتحاد غرب آسيا، وسيف النعيمي، المدير التنفيذي لنادي العين للمعاقين.
وأعرب الدكتور خالد عمر المدفع عن امتنانه العميق لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعمه الكبير والمستمر لشريحة ذوي الإعاقة، مما يعكس رؤية الشارقة عاصمة صديقة لذوي الإعاقة والطفل، مشيداً بالدعم المستمر من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، الذي يسهم في تعزيز دور ذوي الإعاقة في مسيرة التنمية المستدامة.
ووجه الدكتور المدفع شكره العميق لمجلس الشارقة الرياضي على إشرافه ودعمه المستمر للملتقى، كما قدم الشكر للجهات الراعية ووسائل الإعلام على دورها الكبير في إنجاح هذا الحدث الرياضي المتميز.
من جانبه، أشاد المهندس يوسف الدوبي، مدير البطولة بالحدث الذي يُعتبر من أبرز الفعاليات الرياضية في إمارة الشارقة، مضيفاً أن ملتقى الشارقة الدولي لألعاب القوى للمعاقين يحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة، ويُعد منصة مميزة لتقديم أفضل التنظيمات الرياضية حيث قام نادي الثقة بجميع الاستعدادات اللازمة، لضمان نجاح البطولة، بما في ذلك تجهيز الملاعب والمرافق لتوفير بيئة مثالية للمنافسات.
وقال البطل البارالمبي السابق محمد القايد، رئيس اللجنة الفنية بنادي الثقة، إن الملتقى سيشمل 70 مسابقة متنوعة، ويُعتبر فرصة لاكتشاف المواهب الجديدة التي يمكن تعزيز المنتخبات الوطنية بها، مؤكداً أن الملتقى يعد واحداً من أكبر التجمعات الرياضية التي تضم عدداً كبيراً من الأسماء البارالمبية المتميزة.
وأعربت اللاعبة شما المازمي، المشاركة في مسابقة الصولجان، عن سعادتها بتمثيل الإمارات وثقتها في قدرتها على التميز وتحقيق منصات التتويج، مشيرة إلى أن الملتقى يشكل فرصة كبيرة لعرض إمكانات المواهب الإماراتية.

 

الإمارات
الشارقة
نادي الثقة للمعاقين
ألعاب القوى
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