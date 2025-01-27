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الرياضة

دورتموند يضع سامر بين «نارين»!

دورتموند يضع سامر بين «نارين»!
27 يناير 2025 20:32

 
دورتموند (د ب أ)

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أعطى نادي بوروسيا دورتموند الألماني، مستشاره ماتياس سامر مهلة حتى منتصف الأسبوع، لتحديد ما إذا كان سيبقى في منصبه، أو سيعمل ناقداً تليفزيونياً. وذكرت صحيفة «بيلد» أن هذا القرار تم اتخاذه، بعد توجيه سامر لاعب ومدرب دورتموند سابقاً، انتقادات لاذعة للنادي، خلال عمله ناقداً في منصة «أمازون برايم»، عقب خسارته على ملعب بولونيا الإيطالي الأسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا.
وقال سامر «ذا اتبعنا نهجاً تحليلياً، فإن هذا الفريق ليس في حالة بدنية وذهنية جيد، وعندما ترى ذلك اليوم، تعتقد أن الأساس ليس موجوداً، ومن المؤسف أن الفريق لا يستطيع الدفاع أيضاً، وكذلك لا يستطيع الهجوم».
وتلقى دورتموند هزيمته الرابعة على التوالي منذ بداية العام، مما تسبب في إقالة المدرب التركي نوري شاهين، والاستعانة بمدرب فريق الشباب ميك تولبرج بشكل مؤقت، خلال التعادل مع فيردر بريمن 2-2، ليتراجع الفريق للمركز الحادي عشر.

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