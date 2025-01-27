«الدقيقة 94» تُدمي قلب الاتحاد في الدوري السعودي!



الرياض (د ب أ)

حرم ضمك ضيفه اتحاد جدة من الانفراد مؤقتاً، بصدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، بتغلبه عليه 2-1، بالمرحلة السابعة عشرة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله، حيث تقدم المهاجم الكاميروني جورج كيفين نكودو بهدف لضمك في الدقيقة 17، ثم أدرك الهداف الفرنسي كريم بنزيمة التعادل للاتحاد في الثواني الأخيرة للشوط الأول.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة، تقمص نكودو دور البطولة، وخطف هدف الفوز القاتل لضمك.

وتوقف رصيد الاتحاد عند 43 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع ضمك رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر.