الشارقة يُكمل «مربع الذهب» في كأس رئيس الدولة

معتصم عبدالله (أبوظبي)



أكمل الشارقة عقد المتأهلين إلى نصف نهائي البطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة» لكرة القدم لموسم 2024- 2025، بفوزه على بني ياس 1-0، في ختام ربع النهائي على استاد هزاع بن زايد، وسجل كايو لوكاس الهدف الوحيد من كرة رأسية في الدقيقة 77.

ومالت كفة الأفضلية في الشوط الأول للشارقة، رغم غياب الأهداف، بعدما استهل يومين تشو المبادرات الهجومية بتسديدة يسارية من داخل المنطقة، أبعدها فهد الظنحاني حارس بني ياس إلى ركنية في الدقيقة السادسة، أعقبتها محاولة ثانية من تمريرة الظهير الأيسر دافيد بيتروفيتش، حاول فراس بالعربي تحويلها إلى الشباك، مرت قريبة من المرمى في الدقيقة 23.

وواصل فهد الظنحاني حارس «السماوي» التألق، بعدما تصدى لتسديدة بيرو اليسارية من خارج المنطقة، وأبعد الكرة إلى الركنية في الدقيقة 37.

وشهد الشوط الثاني، ظهوراً أفضل لبني ياس الذي أهدر فرصتين على التوالي، قبل أن يمنح الروماني كوزمين مدرب الشارقة فرصة المشاركة الأولى للمغربي عادل تعرابت المنتقل حديثاً إلى «الملك»، بعد فسخ عقده مع ناديه السابق النصر بالتراضي.

ونجح الشارقة في تسجيل الهدف الوحيد من رأسية كايو لوكاس في الدقيقة 77، مستفيداً من عرضية لوان بيريرا من الجهة اليمنى، ليقود فريقه إلى إكمال عقد أندية دور نصف النهائي.