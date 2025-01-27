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الرياضة

«الحياة هادئة» بين توتنهام وبوستيكوجلو!

«الحياة هادئة» بين توتنهام وبوستيكوجلو!
27 يناير 2025 21:11

 
لندن (د ب أ)

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تبدو الأمور على ما يرام بين أنجي بوستيكوجلو ومسؤولي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، رغم الأداء السيئ للفريق.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن الضغوط ازدادت على بوستيكوجلو، بعد الخسارة أمام ضيفه ليستر سيتي 1-2، ولكن المدرب الأسترالي مستعد لمواجهة الإعلام يوم الأربعاء المقبل قبل مباراة الفريق أمام ألفسبورج في الدوري الأوروبي.
وبينما يحتل توتنهام المركز الخامس عشر في الدوري الممتاز، ويبتعد بفارق ثماني نقاط فقط عن منطقة الهبوط، كان بوستيكوجلو بدون عشرة لاعبين من الفريق الأساسي في المباراة الماضية، حيث كان يحدث هذا بشكل دائم على مدار شهرين، لعب الفريق فيهما 17 مباراة.
وطالب بوستيكوجلو بشكل متكرر أن يتم دعم فريقه، ولكن توتنهام تعاقد مع حارس المرمى أنتونين كينسكي فقط منذ فتح فترة الانتقالات الشتوية مطلع الشهر الجاري. ولكن، مع تبقي أسبوع على نهاية فترة الانتقالات، يبدو أن دانييل ليفي رئيس النادي يعتزم التمسك ببوستيكوجلو، وسيكثف النادي جهوده للتعاقد مع لاعب على الأقل قبل غلق فترة الانتقالات في الثالث من فبراير المقبل، وفقاً لمعلومات وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
وتلقى بوستيكوجلو الكثير من الأسئلة بشأن مستقبله عقب الخسارة أمام ليستر، ولكن رغم الخسارة في ست مباريات من آخر سبع مباريات بالدوري، يعتقد بوستيكوجلو
«59 عاماً» أن توتنهام مازال بإمكانه الظهور بشكل قوي في النصف الثاني من الموسم، لاسيما أن الفريق يبتعد بمباراة واحدة عن الوصول لنهائي كأس الرابطة في ويمبلي.
وأوضح بوستيكوجلو: «لا أفكر أبداً بشأن محاولة إقناع الناس، لقد كنت في هذا المجال لفترة طويلة بما فيه الكفاية لأعرف أن البعض سيحكمون بناءً على وضعنا الحالي، وهذا صحيح في بعض الجوانب، الوضع الحالي غير كافٍ».
وأضاف: «إذا أراد الناس أن يضعوا سياقاً لذلك، يمكنهم فعل ذلك، إذا لم يريدوا، فليكن، من وجهة نظري، أنا ما زلت متمسكاً تماماً بحقيقة أن اللاعبين يبذلون كل ما لديهم».
وأضاف: «نأمل أنه في الأيام العشرة إلى الأسبوعين القادمين استعادة بعض اللاعبين المهمين، وهو ما أعتقد أنه سيساعد هذه المجموعة كثيراً، سيمنحهم الدفعة التي يحتاجون إليها، وما زالت لدينا بعض الفرص الرائعة هذا العام لنحدث تأثيراً في النصف الثاني من هذا العام، وأنا متأكد أن هذا سيحدث».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
توتنهام
ليستر سيتي
آنجي بوستيكوجلو
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