يوفنتوس يفسخ عقد مدافعه البرازيلي

روما (أ ف ب)



أعلن نادي يوفنتوس خامس الدوري الإيطالي لكرة القدم، أنه فسخ تعاقده مع مدافعه الدولي البرازيلي دانيلو المرتبط معه منذ عام 2019.

وقال النادي الأكثر تتويجاً في إيطاليا في بيان «يوفنتوس تورينو يعلن توصله إلى اتفاق مع اللاعب دانيلو لويز دا سيلفا لإنهاء عقده بالتراضي».

وخاض دانيلو البالغ من العمر 33 عاماً، 213 مباراة مع بيانكونيري، وفاز معه بلقب الدوري (2020)، وكأس إيطاليا (2021)، والكأس السوبر الإيطالية (2020)، لكن ظهوره الأخير في الدوري يعود إلى 14 ديسمبر الماضي، حيث لم يعد المدرب الجديد للسيدة العجوز البرازيلي-الإيطالي تياجو موتا يعتمد عليه وسحب شارة القائد منه.

وأوضح المدافع السابق لبورتو البرتغالي وريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي في مقطع فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي أنه «من باب الاحترام لقيمي التي قاتلت من أجلها بشدة، قررت لم يعد بإمكاني أن أكون جزءاً من هذا المشروع»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأشارت وسائل الإعلام الإيطالية إلى أنه من المحتمل أن يعود الدولي البرازيلي (65 مباراة دولية، هدف واحد) إلى بلاده بعد مرور 14 عاماً على تركها، حيث من المتوقع انتقاله إلى صفوف فلامنجو.

ومن المقرر أن يتعاقد يوفنتوس مع المدافع البرتغالي ريناتو فيجا على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنجليزي لتعزيز الدفاع الذي تأثر كثيراً بغياب قطب دفاعه البرازيلي الآخر جليسون بريمر بسبب إصابة خطيرة في ركبته اليسرى تعرض لها في أكتوبر الماضي وانتهى موسمه على إثرها.

ويحتل يوفنتوس الذي فرط في تقدمه على مضيفه نابولي في المرحلة الثانية والعشرين وخرج خاسراً 1-2، المركز الخامس بفارق 16 نقطة عن الفريق الجنوبي المتصدر.