تمديد عقد دي لا فوينتي مدرب إسبانيا إلى 2028



مدريد (أ ف ب)

مدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عقد مدرب المنتخب المُتوج بلقب كأس أوروبا 2024، لويس دي لا فوينتي، حتى عام 2028.

وأوضح الاتحاد أن دي لا فوينتي «63 عاماً» الذي تسلم مهامه في 2022، وفاز بلقب دوري الأمم الأوروبية أيضاً بعدها بعام، سيبقى على رأس الجهاز الفني لما بعد نهاية كأس أوروبا 2028 التي تستضيفها إنجلترا وجمهورية إيرلندا وجارتها الشمالية وأسكتلندا وويلز.

وقال الاتحاد «وافق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على تجديد الثقة بلويس دي لا فوينتي الذي سيبقى مدرباً للمنتخب الوطني لما بعد كأس أوروبا 2028».

وسيقود المدرب الذي قاد منتخبات إسبانيا في الفئات العمرية، الفريق الأول خلال نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

وسبق أن فاز دي لا فوينتي بلقب كأس أوروبا مع منتخبي تحت 19 عاماً و21 عاماً توالياً في 2015 و2019، كما نال الميدالية الفضية مع المنتخب الأولمبي في ألعاب طوكيو 2020.

تولى قيادة المنتخب الأول خلفاً للويس إنريكي، بعد الخروج من دور الـ16 على يد المغرب في مونديال قطر 2022.

في طريقها إلى لقبها الرابع القياسي، ضمن كأس أوروبا العام الماضي، فازت إسبانيا في جميع مبارياتها السبع.

وسيبدأ منتخب «لا روخا» مشواره في التصفيات المونديالية المقبلة في وقت لاحق من هذا العام، بعد انتهاء دوري الأمم الأوروبية، حيث يلعب أمام هولندا ضمن ربع النهائي في مارس.