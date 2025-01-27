الأربعاء 29 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تمديد عقد دي لا فوينتي مدرب إسبانيا إلى 2028

تمديد عقد دي لا فوينتي مدرب إسبانيا إلى 2028
27 يناير 2025 21:43

 
مدريد (أ ف ب) 

 

أخبار ذات صلة
حادث خطير لمنتخب ألمانيا للدراجات في إسبانيا
مدرب جيرونا لا يطالب مدافعه بمطاردة مبابي ولياو وديمبلي!

مدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عقد مدرب المنتخب المُتوج بلقب كأس أوروبا 2024، لويس دي لا فوينتي، حتى عام 2028.
وأوضح الاتحاد أن دي لا فوينتي «63 عاماً» الذي تسلم مهامه في 2022، وفاز بلقب دوري الأمم الأوروبية أيضاً بعدها بعام، سيبقى على رأس الجهاز الفني لما بعد نهاية كأس أوروبا 2028 التي تستضيفها إنجلترا وجمهورية إيرلندا وجارتها الشمالية وأسكتلندا وويلز.
وقال الاتحاد «وافق الاتحاد الإسباني لكرة القدم على تجديد الثقة بلويس دي لا فوينتي الذي سيبقى مدرباً للمنتخب الوطني لما بعد كأس أوروبا 2028».
وسيقود المدرب الذي قاد منتخبات إسبانيا في الفئات العمرية، الفريق الأول خلال نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة، كندا والمكسيك.
وسبق أن فاز دي لا فوينتي بلقب كأس أوروبا مع منتخبي تحت 19 عاماً و21 عاماً توالياً في 2015 و2019، كما نال الميدالية الفضية مع المنتخب الأولمبي في ألعاب طوكيو 2020.
تولى قيادة المنتخب الأول خلفاً للويس إنريكي، بعد الخروج من دور الـ16 على يد المغرب في مونديال قطر 2022.
في طريقها إلى لقبها الرابع القياسي، ضمن كأس أوروبا العام الماضي، فازت إسبانيا في جميع مبارياتها السبع.
وسيبدأ منتخب «لا روخا» مشواره في التصفيات المونديالية المقبلة في وقت لاحق من هذا العام، بعد انتهاء دوري الأمم الأوروبية، حيث يلعب أمام هولندا ضمن ربع النهائي في مارس.

إسبانيا
منتخب إسبانيا
كأس أمم أوروبا
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اليوم 11:32
نازحون ينتظرون فحص مركباتهم أثناء عودتهم إلى منازلهم في شمال غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
آلاف النازحين يستأنفون العودة إلى شمال غزة
29 يناير 2025
أحد سكان قرية يارون يتحدث مع جنود لبنانيين منتشرين لمنع دخول البلدة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تنديد أممي باستخدام «القوة المميتة» ضد العائدين بجنوب لبنان
29 يناير 2025
أحد الميادين بالعاصمة السورية دمشق (أرشيفية)
الأخبار العالمية
وصول أول وفد روسي رفيع المستوى إلى سوريا
29 يناير 2025
مبنى المؤسسة العامة للنفط في طرابلس (رويترز)
الأخبار العالمية
«المؤسسة الوطنية للنفط»: العمل مستمر في موانئ ليبيا
29 يناير 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©