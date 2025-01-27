«قلب دفاع» تشيلسي يقترب من أستون فيلا



أنور إبراهيم (القاهرة)



يقترب الدولي الفرنسي أكسيل ديساسي «26عاماً» لاعب تشيلسي الإنجليزي من الانتقال إلى أستون فيلا، بعد أن توصل إلى اتفاق مع إدارة «الفيلانس» بشأن طلباته المادية، بينما تسير المفاوضات بين الناديين الإنجليزيين في الاتجاه الصحيح، حسبما ذكرت شبكة راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت التي أشارت إلى أن تشيلسي يطلب أن يكون العقد «إعارة» حتى نهاية الموسم من دون خيار شراء.

وكان ديساسي مطلوباً في ميلان ونابولي الإيطاليين، ولكنه فضل أستون فيلا، بعد أن أقنعه الإسباني أوناي إيمري المدير الفني بالانتقال إلى «الفيلانس».

لعب ديساسي 5 مباريات دولية مع منتخب فرنسا، وكان ضمن قائمة «الديوك» في كأس العالم الأخيرة 2022.

وانضم ديساسي، الذي يتمتع بطول فارع (90. 1 متر) إلى تشيلسي قادماً من موناكو في «صيف 2023»، مقابل 45 مليون يورو، بينما كانت بدايته في شبابه بنادي «باريس إف سي» ثم انتقل منه إلى ستاد ريمس.

ولم يلعب ديساسي كثيراً في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، إذ إن إنزو ماريسكا المدير الفني لـ«البلوز» لم يستدعه إلا 6 مرات فقط منها 4 مرات أساسياً، ولكنه شارك مع تشيلسي في كل مباريات المسابقات الأخرى، مثل دوري المؤتمر الأوروبي الذي يتصدر فيه تشيلسي مجموعته بـ«العلامة الكاملة»، حيث حقق 6 انتصارات في 6 مباريات، كما شارك في مباريات الفريق في كأس إنجلترا وكأس الرابطة الإنجليزية.

وكان ماريسكا يُشركه في مركز الظهير الأيمن، وليس قلب الدفاع مركزه الأصلي، حيث شارك في 17مباراة، وسجل هدفين، وصنع مثلهما.

جدير بالذكر أن تشيلسي يحتل المركز السادس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، ويناضل من أجل حجز مكان في المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، بينما يحتل أستون فيلا المركز الثامن برصيد 37 نقطة.