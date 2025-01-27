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الرياضة

معلول يرحل عن الأهلي المصري

معلول يرحل عن الأهلي المصري
27 يناير 2025 22:42

 
القاهرة (د ب أ)

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أكد جون إدوارد وكيل التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وقال وكيل معلول في بيان رسمي: «اتخذنا قراراً بالرحيل عن الأهلي، لرفع الحرج عن الجميع، خاصة بعد تعافي اللاعب الكامل من الإصابة، وجاهزيته للمشاركة في المباريات، ولكن لم يتم الحديث من قبل النادي من قريب أو بعيد حتى هذه اللحظة عن مستقبل اللاعب ومصيره خلال الفترة المقبلة».
وأضاف: يتمني معلول التوفيق للنادي الأهلي في المرحلة المقبلة، موجهاً الشكر لجماهيره الوفية، والتي كان لها الدور الأكبر في استمراره طوال هذه الفترة الناجحة في تاريخ النادي، والتي شهدت تلقي اللاعب العديد من العروض المغرية خلالها، والتي كانت تساوي أكثر من أضعاف ما كان يتقاضاه في النادي، ولكنه فضل كل مرة ينتهي عقده فيها أن يجدد ويواصل كتابة التاريخ مع النادي.

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