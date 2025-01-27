عمار النعيمي يصدر قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي مصفوت للرماية والفروسية

عجمان (وام)

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس ‏المجلس التنفيذي، قراراً أميرياً، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي مصفوت للرماية والفروسية.

ونص القرار على إعادة تشكيل مجلس الإدارة، برئاسة حمد سعيد ضحي الكعبي، وعضوية محمد عبدالله بن علّوي الكعبي، وسالم بطي عوض الكعبي، وخميس محمد عبود الكعبي، والشرقي علي الكعبي، وسعيد محمد عبود الكعبي، وخلفان سلطان محمد الكعبي، وسالم حيى سعيد الكعبي.

ويعمل بالقرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

وافتتح نادي مصفوت للرماية والفروسية في عام 2017، ويضم مجموعة من ميادين الرماية، ومنها رماية الصحون والمسدس والبندقية الهوائية والسكتون وبنادق قناصة والشوزن، ويعد صرحاً رياضياً واجتماعياً لخدمة الشباب وسكان مدينة مصفوت وإمارة عجمان.

ويخدم النادي الرماة المحترفين والهواة والمتدربين الجدد لتنوع ميادين الرماية به، والتي يمكنها خدمة شريحة كبيرة من الشباب ليمارسوا رياضة الرماية والفروسية على يد مدربين متمرسين.

ويهدف النادي لصقل مواهب المواطنين وتأهيلهم بقدرات رياضية عالية، مما يسهم في تحقيق رؤية حكومة عجمان وخطتها الاستراتيجية لرعاية الشباب وربطهم بتراث الأجداد، واكتشاف ذوي المواهب ورعايتهم وتدريبهم في مجال الرماية والفروسية، ومشاركتهم في الأنشطة والمسابقات المتنوعة الخاصة بهاتين الرياضتين.