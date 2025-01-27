حادث خطير لمنتخب ألمانيا للدراجات في إسبانيا



بالما (د ب أ)



في حادث خطير وقع في جزيرة مايوركا الإسبانية، تعرض ستة أعضاء من المنتخب الوطني الألماني لسباق الدراجات على المضمار للاصطدام بسيارة، مما أسفر عن إصابة بعضهم بجروح خطيرة.

ووفقاً لما أعلنه الاتحاد الألماني لرياضة الدراجات «جيرمان سايكلينج»، نقل الرياضيون إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي، ونوه إلى أنه ليس هناك خطر يهدد حياة أي من الرياضيين المصابين.

والرياضيون الستة الذين تعرضوا للحادث هم بطل أوروبا السابق تحت 23 عاماً توبياس بوك-جرامكو، والحاصلان على المركز الثالث في بطولة العالم بنيامين بوس وبرونو كيسلر، بالإضافة إلى ماكس-ديفيد بريزه وموريتس أوجنشتاين ولويس جنتسيك، والذين ينتمون جميعهم إلى المنتخب الوطني للمسافات الطويلة. ووقع الحادث صباح الاثنين بالقرب من مطار بالما دي مايوركا، على مسافة غير بعيدة عن مقر إقامة الفريق.

ووفقاً لبيان الاتحاد، فإن السائق الذي يعتقد أنه يبلغ من العمر 89 عاماً، لم يلاحظ المجموعة واصطدم بهم بشكل مباشر.

وكان مدرب الفريق الوطني لوكاس شيدليش الذي كان في سيارة مرافقة، شاهد عيان على الحادث.

وأكد الاتحاد أنه على الرغم من عدم وجود إصابات تهدد حياة أي من الرياضيين، فإن الإصابات شملت العديد من الكسور، مما سيؤدي إلى «فترة طويلة من التوقف عن التدريب والمنافسات بالنسبة لبعضهم».

ومن المقرر أن تكون بطولة أوروبا للدراجات على المضمار، والتي ستعقد من 12 إلى 15 فبراير المقبل في هيوسدن-زولدر ببلجيكا، الحدث الرياضي المقبل على جدول أعمال الفريق.

ووفقاً لصحيفة الجزيرة «أولتيما هورا»، فإن اختبار الكشف عن تعاطي الكحول والمخدرات الذي أجراه السائق، جاءت نتيجته سلبية.

وذكر السائق للشرطة أنه لم ير المجموعة وكان مشتت الانتباه وقت وقوع الحادث.