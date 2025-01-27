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الرياضة

«الرياضات الإلكترونية» يستقبل وفداً أردنياً

«الرياضات الإلكترونية» يستقبل وفداً أردنياً
27 يناير 2025 23:18

 
أبوظبي (الاتحاد)

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استقبل اتحاد الرياضات الإلكترونية في مقره بالشارقة، وفداً أردنياً يضم الأمير عمر بن فيصل، رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، ومروان أبوغوش، المدير التنفيذي للاتحاد؛ بهدف الاطلاع على برامج الاتحاد الإماراتي وخططه المستقبلية لتطوير اللعبة، والإنجازات التي حققها خلال العام الماضي.
والتقى الوفد الأردني، خلال الزيارة، سعيد الطاهر، الأمين العام لاتحاد الرياضات الإلكترونية، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الاتحادين، وتطوير قطاع الرياضات الإلكترونية في المنطقة.
وجاءت الزيارة عقب اللقاء الذي جمع الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس اتحاد الرياضات الإلكترونية، مع الأمير عمر بن فيصل، رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية في أبوظبي الأسبوع الماضي، ضمن إطار تبادل الخبرات، ودعم المشروعات المشتركة التي تهدف إلى الارتقاء بالرياضات الإلكترونية.
وقدم سعيد الطاهر لمحة عن جهود اتحاد الرياضات الإلكترونية وخططه المستقبلية لتطوير العمل، مستعرضاً أجندته الحافلة للفعاليات المتنوعة التي يتم تنظيمها سنوياً، وتستهدف مختلف الفئات العمرية.

الإمارات
الأردن
الرياضات الإلكترونية
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