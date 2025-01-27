أوباميانج يُسقط الهلال!



الرياض (د ب أ)

فشل الهلال في استغلال تعثر ملاحقه المباشر اتحاد جدة، وخسر على ملعب القادسية 1-2، في المرحلة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وتقمص المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج دور البطولة، بتسجيله هدفي الفوز للقادسية، بواقع هدف في الدقيقة الثانية، وآخر في الوقت بدل الضائع في الوقت الذي أحرز فيه البرازيلي ماركوس ليوناردو الهدف الوحيد للهلال.

وكان بمقدور الهلال الابتعاد بالصدارة، بعد الخسارة المفاجئة للاتحاد أمام مضيفه ضمك 1-2، لكن «الأزرق» خسر بالنتيجة ذاتها على ملعب القادسية.

وتوقف رصيد الهلال في الصدارة عند 43 نقطة، بفارق الأهداف عن الاتحاد الوصيف، ورفع القادسية رصيده إلى 37 نقطة ليقتنص المركز الثالث من النصر. وتقدم أوباميانج بهدف مبكر للقادسية، بعد مضي 63 ثانية فقط من بداية المباراة، ليستمر تألق المهاجم الجابوني المنضم إلى القادسية قبل بداية الموسم قادماً من مرسيليا الفرنسي.

وبعد مضي خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، رد البرازيلي ماركوس ليوناردو بهدف التعادل للهلال عبر تصويبة قوية.

وسجل ليوناردو الهدف الثامن له في آخر خمس مباريات مع الهلال، والهدف العاشر له هذا الموسم، ليحتل المركز الخامس في قائمة الهدافين بفارق هدفين عن زميله الصربي الكسندر ميتروفيتش.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، خطف أوباميانج هدف الفوز القاتل للقادسية، ليرفع رصيده إلى تسعة أهداف في الدوري.

وتلقى الهلال هزيمته الثانية هذا الموسم، بعد خسارته على ملعب الخليج 2-3 في 23 نوفمبر 2024، وفاز الهلال في آخر خمس مباريات بالدوري السعودي على حساب الشباب 2-1، والرائد 3-2، والعروبة 5-صفر والفتح 9 - صفر والوحدة 4 -1.