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الرياضة

القرعة الكاملة لكأس أمم أفريقيا بالمغرب

القرعة الكاملة لكأس أمم أفريقيا بالمغرب
28 يناير 2025 00:46

 
الرباط (أ ف ب)


أسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا بنسختها الـ 35 في المغرب 2025 التي سُحبت في الرباط عن مجموعات متوازنة، مع مواجهات قوية في الدور الأول، أبرزها لمصر أمام جنوب أفريقيا، وتونس أمام نيجيريا.
وجاء منتخب «الفراعنة»، صاحب الرقم القياسي في عدد ألقاب البطولة (7)، في المجموعة الثانية «الحذرة» بجانب جنوب أفريقيا الذي وصل إلى نصف نهائي النسخة الأخيرة قبل عامين في كوت ديفوار، فضلاً عن منتخب أنجولا، الذي بلغ ربع النهائي في تلك النسخة، وزيمبابوي.
ويواجه منتخب كوت ديفوار حامل اللقب نظيره الكاميروني، الفائز بالكأس خمس مرات، في المجموعة السادسة.
وفي مواجهة أخرى قوية تلاقي تونس، بطلة نسخة العام 2004، نيجيريا في المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً أوغندا وتنزانيا.
ويفتتح المغرب البطولة بمواجهة منتخب جزر القمر، في مجموعة أولى تضم أيضاً مالي وزامبيا، ويواجه «أسود الأطلس» ضغوطاً كبيرة للظفر باللقب على أرضه.
وكان المغرب مرشحاً للظفر باللقب في النسخة الأخيرة، بعد بلوغه نصف نهائي مونديال قطر 2022، لكنه خيب آمال جماهيره بخروجه من الدور الثاني على يد جنوب أفريقيا وبأداء متذبذب.
ووقعت الجزائر في مجموعة بمتناول اليد على الورق، إلى جانب بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، والسودان.
وقال مدرب «أسود الأطلس»، وليد الركراكي، قبيل سحب القرعة «أكيد أننا نطمح طبعاً للحصول على هذه البطولة، سنعمل كل ما بجهدنا، خصوصاً أننا لم نحصل عليها سوى مرة واحدة، والأمر لم يكن سهلاً، سنبذل كل المجهود لكي لا نضيع هذه الفرصة».
من جهته، أكد مدرب منتخب كوت ديفوار، إيميرس فايي «هناك العديد من المنتخبات الجيدة، سوف نستعد جيداً لنواجه كل الفرق، ونعود بالكأس إلى أبيدجان».
بينما أعرب مدرب الفراعنة حسام حسن عن طموحه في الحفاظ على هيمنة مصر التاريخية «بأن نحصل على البطولة للمرة الثامنة، لدينا الشرف أننا حصلنا عليها لسبع مرات»، مراهناً على النجم محمد صلاح «أنا محظوظ أن لدينا لاعب من أعظم الموجودين في العالم حالياً».
وتقام البطولة، في نسختها الخامسة والثلاثين، بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026 بمشاركة 24 منتخباً.
وتلعب المباريات في ست مدن هي الدار البيضاء، طنجة، مراكش، الرباط، أكادير، وفاس.

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القرعة الكاملة
المجموعة الأولى: المغرب، مالي، زامبيا، جزر القمر
المجموعة الثانية: مصر، جنوب أفريقيا، أنجولا، زيمبابوي
المجموعة الثالثة: نيجيريا، تونس، أوغندا، تنزانيا
المجموعة الرابعة: السنغال، الكونغو الديمقراطية، بنين، بوتسوانا
المجموعة الخامسة: الجزائر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية، السودان
المجموعة السادسة: كوت ديفوار، الكاميرون، الجابون، موزمبيق

كأس أمم أفريقيا
المغرب
تونس
الجزائر
مصر
السودان
كوت ديفوار
السنغال
جنوب أفريقيا
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