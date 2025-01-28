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الرياضة

نيمار والهلال السعودي.. «نهاية الرحلة الفاشلة»!

نيمار والهلال السعودي.. «نهاية الرحلة الفاشلة»!
28 يناير 2025 09:30

الرياض (أ ف ب)
أنهى النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عقده مع ناديه الهلال السعودي «بالتراضي»، بعد فترة بلغت 18 شهراً خيمت عليها إصابته البالغة في ركبته اليسرى، على ما أعلن بطل الدوري السعودي اليوم.
وذكر النادي في بيان مقتضب على منصة إكس: «اتفقت شركة نادي الهلال ولاعب فريق الهلال الأول لكرة القدم نيمار جونيور على إنهاء العلاقة التعاقدية التي تربط اللاعب في النادي بالتراضي».
وأعربت شركة نادي الهلال في البيان عن شكرها وتقديرها لنيمار على ما قدمه طيلة فترة تمثيله الهلال، متمنية للاعب التوفيق في مسيرته الرياضية.
ولم يقدم النادي أية تفاصيل مالية عن إنهاء العقد.

 

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وكان مصدر في الهلال أفاد أن النادي لا يمانع رحيله، وأن التفاصيل المادية فقط هي التي تعرقل انفصال الطرفين، مشيراً إلى أنّ نيمار يطالب بمبلغ مالي كبير من مستحقاته دون أنّ يحدّد قيمته، وذكرت تقارير سعودية محلية أن المبلغ يتجاوز 65 مليون يورو.
ويمهد هذا الإعلان الطريق لنيمار للانضمام لنادي سانتوس، أحد أكثر الأندية جماهيرية في البرازيل، والذي شهد بزوغه وتألقه، على ما أفادت تقارير برازيلية.
وانضم نيمار، الهدّاف التاريخي لمنتخب البرازيل، لنادي الهلال في أغسطس 2023، قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة لموسمين قُدّرت بنحو 100 مليون يورو، وبراتب ضخم بالمبلغ نفسه.
لكنّ أغلى لاعب في العالم، حين انتقل في 2017 من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، قضى فترة محبطة للغاية رفقة الهلال.
إذ اكتفى بطل دوري أبطال أوروبا مع برشلونة بلعب سبع مباريات فقط رفقة «الزعيم» وسجل هدفاً واحداً وصنع ثلاثة أهداف، بعدما تعرض لإصابة قوية بالرباط الصليبي بركبته اليسرى خلال مباراة لمنتخب بلاده أمام الأوروجواي في تصفيات كأس العالم في أكتوبر 2023.
ورفع الهلال اسم نيمار من قائمته المحلية في كانون يناير من العام الماضي، واستبدله بمواطنه البرازيلي رينان لودي، فيما لم يقيده هذا العام سوى في مسابقة أبطال آسيا للنخبة.
وبعد تعافيه من الإصابة بالرباط الصليبي وعودته للعب رفقة الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة، أصيب نيمار مجدداً بتمزق في العضلة الخلفية في مطلع نوفمبر الماضي حيث أعلن النادي غيابه من أربعة إلى ستة أسابيع.
ورغم تعافيه من الإصابة الجديدة وعودته للتدريبات الأسبوع الماضي، شكّك مدربه البرتغالي جورجي جيزوس في «جهوزيته للمباريات».
وقال جيزوس، في لقاء مع منصة «جلوبو» البرازيلية إنّ «اللاعب الذي يتعرض للإصابة لمدة 15 شهراً في السعودية أو البرازيل أو في أي مكان في العالم، يواجه بعض الصعوبة في التعافي والعودة للمنافسة».
وتابع: «بلا أدنى شك هو لاعب عالمي، لكن الحقيقة أن النواحي البدنية لم تؤهله لأن يكون ضمن الفريق».

الهلال السعودي
نيمار دا سيلفا
سانتوس
الدوري السعودي
الدوري البرازيلي
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