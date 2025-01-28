26 لقباً لفرق «المربع الذهبي» في «البطولة الأغلى»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

حصدت الفرق المتأهلة إلى «المربع الذهبي» للبطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، لكرة القدم لموسم 2024-2025، ما نسبته 55% من ألقاب البطولة، على مدار 47 نسخة ماضية، بقيادة الثنائي شباب الأهلي والشارقة المتوجين برصيد 10 ألقاب لكل فريق، مقابل 3 ألقاب لكل من فريقي الوصل «حامل اللقب»، والجزيرة.

ووضعت قرعة الدور نصف النهائي، المقرر في مارس المقبل، الوصل «حامل اللقب» في مواجهة شباب الأهلي، فيما يلتقي الشارقة بمنافسه الجزيرة، على أن يجرى لاحقاً الإعلان عن ملاعب المباراتين، في الطريق إلى نهائي النسخة 48 على استاد محمد بن محمد بالعاصمة أبوظبي.

وأسدل الستار مساء الاثنين، على مواجهات ربع النهائي، والتي شهدت تأهل شباب الأهلي بالفوز على عجمان 2-1، فيما تخطى الجزير عقبة منافسه العين 1- 0، وتفوق الوصل على كلباء 2-0، فيما حجز الشارقة آخر مقاعد نصف النهائي بالفوز على بني ياس 1-0.

وكرر «رباعي القمة» وجوده في نصف نهائي ثاني بطولات الكأس للموسم الحالي، بعدما تأهل «الفرسان» و«فخر أبوظبي» و«الإمبراطور» و«الملك»، مسبقاً إلى «المربع الذهبي» لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والمقرر بدوره في مارس المقبل، والذي يقام بنظام الذهاب والإياب، حيث يشهد مواجهات الوصل مع الجزيرة، وشباب الأهلي مع الشارقة.

ويتنافس اثنان من فرق «المربع الذهبي» للبطولة الأغلى، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، على صدارة «دوري أدنوك للمحترفين» للموسم الحالي أيضاً، ممثلين في الشارقة المتصدر «مؤقتاً» برصيد 34 نقطة من 13 مباراة، مقابل 32 لشباب الأهلي «الوصيف»، والذي يملك في جعبته مباراة مؤجلة أمام دبا الحصن، في الوقت الذي يحتل فيه الجزيرة والوصل المركزين السادس والسابع على التوالي، برصيد 21 نقطة للأول، و17 للثاني.

وسيطر نجوم الأندية المتأهلة إلى نصف النهائي، على «جوائز الأفضل»، والمقدمة من اتحاد الكرة، بدايةً بماتيوس ليما لاعب شباب الأهلي وصاحب هدف التقدم في مباراة فريقه أمام عجمان 2-1، فيما حصد رامون ميريز نجم الجزيرة جائزة مباراة فريقه أمام العين، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57، وهو ذات السيناريو الذي كرره كايو لوكاس لاعب الشارقة في المواجهة أمام الوصل، فيما حصد نيكولاس خيمينيز لاعب الوصل جائزة مباراة فريقه أمام كلباء 2- 0، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 42.

ألقاب فرق المربع الذهبي:

10 شباب الأهلي

10 الشارقة

3 الوصل

3 الجزيرة