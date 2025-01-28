الأربعاء 29 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

26 لقباً لفرق «المربع الذهبي» في «البطولة الأغلى»

26 لقباً لفرق «المربع الذهبي» في «البطولة الأغلى»
28 يناير 2025 11:11

معتصم عبدالله (أبوظبي)
حصدت الفرق المتأهلة إلى «المربع الذهبي» للبطولة الأغلى «كأس صاحب السمو رئيس الدولة»، لكرة القدم لموسم 2024-2025، ما نسبته 55% من ألقاب البطولة، على مدار 47 نسخة ماضية، بقيادة الثنائي شباب الأهلي والشارقة المتوجين برصيد 10 ألقاب لكل فريق، مقابل 3 ألقاب لكل من فريقي الوصل «حامل اللقب»، والجزيرة.
ووضعت قرعة الدور نصف النهائي، المقرر في مارس المقبل، الوصل «حامل اللقب» في مواجهة شباب الأهلي، فيما يلتقي الشارقة بمنافسه الجزيرة، على أن يجرى لاحقاً الإعلان عن ملاعب المباراتين، في الطريق إلى نهائي النسخة 48 على استاد محمد بن محمد بالعاصمة أبوظبي.
وأسدل الستار مساء الاثنين، على مواجهات ربع النهائي، والتي شهدت تأهل شباب الأهلي بالفوز على عجمان 2-1، فيما تخطى الجزير عقبة منافسه العين 1- 0، وتفوق الوصل على كلباء 2-0، فيما حجز الشارقة آخر مقاعد نصف النهائي بالفوز على بني ياس 1-0.
وكرر «رباعي القمة» وجوده في نصف نهائي ثاني بطولات الكأس للموسم الحالي، بعدما تأهل «الفرسان» و«فخر أبوظبي» و«الإمبراطور» و«الملك»، مسبقاً إلى «المربع الذهبي» لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، والمقرر بدوره في مارس المقبل، والذي يقام بنظام الذهاب والإياب، حيث يشهد مواجهات الوصل مع الجزيرة، وشباب الأهلي مع الشارقة.
ويتنافس اثنان من فرق «المربع الذهبي» للبطولة الأغلى، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، على صدارة «دوري أدنوك للمحترفين» للموسم الحالي أيضاً، ممثلين في الشارقة المتصدر «مؤقتاً» برصيد 34 نقطة من 13 مباراة، مقابل 32 لشباب الأهلي «الوصيف»، والذي يملك في جعبته مباراة مؤجلة أمام دبا الحصن، في الوقت الذي يحتل فيه الجزيرة والوصل المركزين السادس والسابع على التوالي، برصيد 21 نقطة للأول، و17 للثاني.
وسيطر نجوم الأندية المتأهلة إلى نصف النهائي، على «جوائز الأفضل»، والمقدمة من اتحاد الكرة، بدايةً بماتيوس ليما لاعب شباب الأهلي وصاحب هدف التقدم في مباراة فريقه أمام عجمان 2-1، فيما حصد رامون ميريز نجم الجزيرة جائزة مباراة فريقه أمام العين، بعدما سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 57، وهو ذات السيناريو الذي كرره كايو لوكاس لاعب الشارقة في المواجهة أمام الوصل، فيما حصد نيكولاس خيمينيز لاعب الوصل جائزة مباراة فريقه أمام كلباء 2- 0، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة 42.

أخبار ذات صلة
(انشر) يفتح باب استقبال طلبات الترشح لمسار «النمو»
الوصل والسيتي وبرشلونة.. المؤشرات إيجابية!

ألقاب فرق المربع الذهبي:
10 شباب الأهلي 
10 الشارقة
3 الوصل
3 الجزيرة

كأس رئيس الدولة
الشارقة
شباب الأهلي
الوصل
الجزيرة
آخر الأخبار
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
اقتصاد
شراكة بين آركابيتا وDSV لبناء مركز لوجستي عصري مستدام في جبل علي
28 يناير 2025
الشباب السعودي يضم حارساً دولياً
الرياضة
الشباب السعودي يضم حارساً دولياً
اليوم 22:48
الدنمارك تقسو على البرازيل في كأس العالم لليد
الرياضة
الدنمارك تقسو على البرازيل في كأس العالم لليد
اليوم 22:45
واشنطن تأمر موظفيها بمغادرة الكونغو الديموقراطية
الأخبار العالمية
واشنطن تأمر موظفيها بمغادرة الكونغو الديموقراطية
اليوم 22:32
كو يستعرض «البرنامج الانتخابي» أمام «الأولمبية الدولية»
الرياضة
كو يستعرض «البرنامج الانتخابي» أمام «الأولمبية الدولية»
اليوم 22:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©