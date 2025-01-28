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الرياضة

أبوظبي تستضيف نهائيات الدوري الأوروبي لكرة السلة في مايو

أبوظبي تستضيف نهائيات الدوري الأوروبي لكرة السلة في مايو
28 يناير 2025 13:18

أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والدوري الأوروبي لكرة السلة، والاتحاد أرينا، اتفاقية تعاون تستضيف بموجبها الإمارة للمرة الأولى في المنطقة نهائيات الدوري الأوروبي لكرة السلة، برعاية الخطوط الجوية التركية، خلال شهر مايو المقبل، في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس.
وتُشكل هذه الاتفاقية، التي تأتي بالتنسيق مع الشريك الاستراتيجي للدوري «آي أم جي»، توسعاً كبيراً للبطولة نحو أسواق دولية جديدة، مستثمرةً إرثها الرياضي العريق الممتد لـ 25 عاماً، ويطمح الدوري، عبر تنظيم النهائيات في أبوظبي، إلى تسليط الضوء على «شغف مشجعيه»، وشعاره «كل مباراة مُهمة» أمام الجمهور في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وقال سعود عبدالعزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «رسخت أبوظبي مكانتها حاضنة للإبداع الرياضي وعاصمة للرياضات المختلفة، ومن أبرزها رياضة كرة السلة، في منطقة الشرق الأوسط، ونرحب بالدوري الأوروبي لكرة السلة، الذي تستضيفه الإمارة للمرة الأولى في المنطقة، عاملين على توفير تجارب استثنائية، بناء على سجلنا الحافل بتنظيم أبرز البطولات الرياضية، وندعو محبي الرياضة والمشجعين إلى اكتشاف عروضنا ومعالمنا الفريدة، وكرم ضيافتنا الأصيلة خلال حضورهم مباريات «المربع الذهبي»، والنهائي في الاتحاد أرينا، ويسهم الدوري الأوروبي في تجسيد مكانة أبوظبي كوجهة مثالية للرياضات والمنافسات عالمية المستوى، ومنصة جاذبة لنجوم كرة السلة وجمهورها على حد سواء، مؤكداً على ما تمتلكه الإمارة من مقومات مُتكاملة لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية الكبرى». 

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من جانبه، قال ديجان بوديروجا، رئيس الدوري الأوروبي لكرة السلة: «نشكر أبوظبي على ثقتها في الدوري الأوروبي لكرة السلة، ومبادرتها باحتضان مبارياته النهائية، وهي خطوة طموحة تمنح عشاق كرة السلة على الصعيدين الإقليمي والدولي فرصة الاستمتاع بأجواء بطولتنا العريقة، وتتيح هذه الشراكة المجال أمام جمهورنا للتعرف عن قرب على وجهة سياحية مذهلة تُرحب بالجميع لصناعة أجمل الذكريات. وسنتعاون معاً على تنظيم مباريات وفعاليات تنطلق بالدوري الأوروبي لكرة السلة إلى آفاق غير مسبوقة».
ويجمع هذا التعاون بين ما تتميز به أبوظبي من موارد وبُنى تحتية حديثة وشبكة رحلات جوية تربطها بالعالم، ومعالم سياحية وثقافية مُلهمة، والأجواء الكلاسيكية الرائعة لملاعب الدوري الأوروبي لكرة السلة.
وستنطلق مباراتا نصف النهائي بين أفضل 4 فرق أوروبية يوم الجمعة 23 مايو، في الساعة 7 و10 مساءً بتوقيت الإمارات، فيما ستُقام مباراتا تحديد المركز الثالث والنهائي يوم الأحد 25 مايو، في الساعة 6 و9 مساءً بتوقيت الإمارات، وتُتاح تذاكر الجمهور العامة، التي توفر مقاعد لجميع المباريات الأربع، اثنتان يوم الجمعة واثنتان يوم الأحد، بعدة فئات، اعتباراً من 26 فبراير المقبل. 

كرة السلة
دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي
الاتحاد أرينا
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