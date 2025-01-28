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الرياضة

كأس محمد بن راشد للصقور.. 5000 طير في سباق الـ23 مليون درهم

كأس محمد بن راشد للصقور.. 5000 طير في سباق الـ23 مليون درهم
28 يناير 2025 14:30

 
دبي (الاتحاد)

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انطلقت منافسات «كأس محمد بن راشد لسباقات الصقور»، التابعة لإدارة بطولات فزاع، في المقر الجديد لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بمنطقة الهباب، وهي البطولة التي تفتح آفاقاً واسعة ومتجدّدة للرياضات التراثية عموماً، والصيد بالصقور على وجه التحديد، سواء على صعيد المنافسات، والجوائز المالية التي تتجاوز 23 مليون درهم، مع إطلاق شوطين سيكونان مسك ختام الموسم، بمشاركة أفضل الطيور والصقارين للفوز بأغلى الجوائز، وهما شوطا الكأس لفئة الشيوخ والعامة بواقع مليون درهم لكل شوط.
وتوّج راشد حارب الخاصوني مدير إدارة بطولات فزاع، في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ودميثان بن سويدان رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، الحاصلين على المراكز الأولى في أشواط الشيوخ، وهم الذين تأهلوا أيضاً إلى أشواط النخبة، وفي أشواط فئة القرموشة، حقق فريق «النيف» هاتريك في شوط رمز الفرخ، بتحقيقه المراكز الثلاثة الأولى عن طريق الطير «زمردة» بزمن وقدره 16.646، والطير «إم جي 1» بزمن وقدره 16.653 ثانية، والطير «هامة» بزمن وقدره 16.699.
أما في فئة القرموشة جرناس انتزع فريق «إف 3» المركزين الأول والثاني بالطير «0468» بزمن وقدره 16.086 ثانية والطير «مزنة» بزمن وقدره 16.337 ثانية على التوالي، وذهب المركز الثالث لفريق «إف 3 إس» من خلال الطير «عوايد» بزمن وقدره 16.351 ثانية.
وفي أشواط بيور جير، تمكّن فريق «النيف» من تحقيق المركز الأول في شوط رمز الفرخ، بالطير «هيلمان» بزمن 16.701 ثانية، وجاء فريق «إف 3» في المركز الثاني بالطير «كي إم 12» بـ16.916 ثانية، ليعود فريق «النيف» ويحقق المركز الثالث بالطير «جياش» بـ17.103ثانية.
وتفوق فريق «إف3 إس» في شوط رمز بيور جير جرناس، ليحقق المركزين الأول والثاني بالطير «بي 64» والطير «بي 11»، فيما جاء فريق «النيف» في المركز الثالث بالطير «سليل» بـ16.648.

الصقور
الصيد بالصقور
مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث
بطولة فزاع للصيد بالصقور
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